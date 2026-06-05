El Col·lectiu de Dones dels Països Catalans demana respecte per la llengua de Gaudí

L'entitat també apel·la a la figura de Gaudí, de qui destaca el compromís amb la llengua catalana. Recorda que l'arquitecte va utilitzar sempre el català en la seva activitat pública, fins i tot davant les màximes autoritats polítiques, religioses i intel·lectuals de l'època, i considera que una benedicció que marginés la seva llengua constituiria una manca de respecte envers el seu llegat.
El Col·lectiu de Dones dels Països Catalans critica igualment l'actitud de la Conferència Episcopal Espanyola envers la llengua catalana, que vincula a una herència històrica marcada pel suport majoritari de la jerarquia eclesiàstica al franquisme. Tot i això, reconeix la tasca de nombrosos membres del clergat que treballen a favor del català arreu dels Països Catalans.
Finalment, el comunicat expressa el desig que el pontificat de Lleó XIV contribueixi també a avançar cap a una major igualtat entre homes i dones dins l'Església catòlica. El col·lectiu considera que, malgrat els canvis graduals que ha experimentat la institució al llarg del temps, encara persisteixen diferències significatives en el paper que hi exerceixen les dones i reclama una evolució més decidida en aquest àmbit.