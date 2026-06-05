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El Col·lectiu de Dones dels Països Catalans demana respecte per la llengua de Gaudí

Visita Papal
El Col·lectiu de Dones dels Països Catalans demana respecte per la llengua de Gaudí

El Col·lectiu de Dones dels Països Catalans ha reclamat que el papa Lleó XIV utilitzi el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. L'entitat considera que una presència testimonial de la llengua catalana en l'acte seria una manca de respecte tant envers la llengua pròpia del país com envers la figura d'Antoni Gaudí, de qui destaca el compromís públic amb Catalunya i amb el català.

05/06/2026 Llengua
En un comunicat, el col·lectiu expressa la seva preocupació davant les informacions aparegudes en diversos mitjans sobre la possibilitat que la cerimònia es desenvolupi principalment en castellà. Les signants consideren que una presència testimonial del català seria insuficient i recorden que es tracta de la llengua pròpia de Catalunya i de la ciutat que acull l'acte.

L'entitat també apel·la a la figura de Gaudí, de qui destaca el compromís amb la llengua catalana. Recorda que l'arquitecte va utilitzar sempre el català en la seva activitat pública, fins i tot davant les màximes autoritats polítiques, religioses i intel·lectuals de l'època, i considera que una benedicció que marginés la seva llengua constituiria una manca de respecte envers el seu llegat.

El Col·lectiu de Dones dels Països Catalans critica igualment l'actitud de la Conferència Episcopal Espanyola envers la llengua catalana, que vincula a una herència històrica marcada pel suport majoritari de la jerarquia eclesiàstica al franquisme. Tot i això, reconeix la tasca de nombrosos membres del clergat que treballen a favor del català arreu dels Països Catalans.

Finalment, el comunicat expressa el desig que el pontificat de Lleó XIV contribueixi també a avançar cap a una major igualtat entre homes i dones dins l'Església catòlica. El col·lectiu considera que, malgrat els canvis graduals que ha experimentat la institució al llarg del temps, encara persisteixen diferències significatives en el paper que hi exerceixen les dones i reclama una evolució més decidida en aquest àmbit.

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