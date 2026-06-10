Cas Coronel confirma que quan governa el PP el patrimoni es detrueix

MÉS per Palma denuncia la demolició de Cas Coronel, l’edifici històric situat entre els barris de sa Vileta i Son Serra. Aquesta és una nova conseqüència de la política urbanística del Partit Popular. Per enèsima vegada el govern municipal prioritza els interessos especulatius en lloc de la defensa del patrimoni històric de Palma. L’inici dels treballs de demolició evidencia que el batle Martínez ignora la mobilització ciutadana per salvar aquest edifici emblemàtic, mostra una vegada més la manera d’actuar de l’equip de govern i exemplifica una realitat preocupant: el PP accelera totes les iniciatives que afavoreixen els negocis urbanístics i continua sense actuar per preservar el patrimoni de Palma. “L’únic element que ha protegit el PP en els 3 anys que fa que governa és el monument franquista de sa Feixina. Ni un sol edifici ni element més d’aquesta ciutat”, ha denunciat Truyol.
El de Cas Coronel és només el darrer episodi d'una cadena de destruccions de patrimoni que s'ha agreujat des de que el govern de Jaime Martínez va deixar caure el Pla d'Ordenació Detallada aprovat la passada legislatura sota el lideratge de Neus Truyol a l'àrea d'Urbanisme. Aquest POD, que el PP va deixar caducar, ampliava el Catàleg de Protecció del Patrimoni i preservava centenars d’edificis i d’elements patrimonials.
Palma necessita més protecció del patrimoni
MÉS per Palma reclama la paralització immediata de la demolició de Cas Coronel i la seva catalogació urgent per salvar allò que encara no ha estat destruït, així com l'ampliació del Catàleg de Patrimoni Històric i la recuperació dels instruments urbanístics que garantien la protecció dels barris històrics de Palma. La formació també exigeix que s'aturi la demolició de qualsevol immoble amb valor patrimonial fins que no s’actualitzi la normativa proteccionista.
“La llicència d’aquesta demolició es va donar en un temps rècord, menys de 15 dies. A més, es va concedir a través d’una empresa privada, a través d’una ECU. Si agilització administrativa vol dir destruir el patrimoni és un desastre enorme”, ha denunciat Truyol. "Cada edifici que desapareix és una part de la història de Palma que es perd per sempre. El patrimoni és la memòria col·lectiva de la ciutat i tenim l'obligació de protegir-la", ha afirmat la portaveu de MÉS per Palma.
De Son Espanyolet a Cas Coronel passant per 31 de Desembre
La desaparició del Pla d'Ordenació Detallada va deixar sense protecció 330 elements etnològics en sòl rústic (molins, síquies...) i 250 edificis urbans, que havien estat identificats i preservats durant la passada legislatura. A més, durant el mandat de Truyol es va fixar la protecció ambiental de sa Vileta i de la resta de barris tradicionals, una figura legal que garantia la preservació del caràcter arquitectònic d’aquests barris. Amb aquesta normativa no es podia enderrocar cap edifici amb valors patrimonials sense el vist i plau de la Comissió de Centre Històric. “Aquesta norma, si estigués vigent, evitaria el que està passant avui a Cas Coronel”, ha recordat Truyol. “Però el PP la va eliminar perquè està en contra de la memòria de Palma i la vol convertir en una ciutat sense caràcter ni personalitat. No permetrem que Palma sigui una franquícia per als especuladors”, ha expressat Truyol.
Els exemples de tot això s'acumulen. Edificis protegits per la normativa de l’anterior govern d’esquerres estan amenaçats o ja han desaparegut. Ha passat a diferents d’edificis de Son Espanyolet i al racionalista del carrer 31 de Desembre, que finalment conservarà la façana original gràcies a la mobilització ciutadana. Cas Coronel se suma ara a aquesta llarga llista de patrimoni desaparegut. Els tres casos tenen un denominador en comú: un batle al servei del negoci immobiliari i que actua contra el patrimoni històric de Palma.