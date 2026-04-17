LOCB impulsa una cantada massiva de "La Balanguera" a les escoles per commemorar el seu centenari

L’Obra Cultural Balear ha convidat els centres educatius de Mallorca a participar en una cantada simultània de La Balanguera el pròxim 29 de maig a les 12 h, amb l’objectiu de commemorar el centenari de l’estrena musicada del poema de Joan Alcover. La iniciativa s’adreça a alumnat i professorat d’escoles, instituts i de la Universitat de les Illes Balears, i forma part d’una jornada reivindicativa que culminarà amb una gran cantada popular a les 20 h a tots els pobles de l’illa.
L’efemèride recorda el 29 de maig de 1926, quan l’obra, amb música d’Amadeu Vives, es va interpretar per primera vegada al Palau de la Música Catalana. Aquesta commemoració s’inscriu dins els actes de l’Any Alcover, que recorda el centenari de la mort del poeta.
A través d’una carta adreçada a la comunitat educativa, l’OCB proposa que els centres —tant públics com privats i concertats— organitzin la interpretació de l’himne als patis o espais comuns. L’entitat planteja l’activitat no només com un acte simbòlic, sinó també com una eina pedagògica per treballar continguts de literatura, música i història a les aules.
En aquest sentit, la iniciativa convida a aprofundir en el significat de l’obra i el seu valor col·lectiu, tot reforçant la llengua catalana com a element de cohesió social a Mallorca i entre les noves generacions.
Per facilitar la coordinació, l’OCB ha habilitat un espai web amb recursos didàctics, informació sobre la història de la composició i un mapa amb les convocatòries a cada municipi. La jornada compta amb el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics i del Consell de Mallorca.
L’entitat ha fet una crida als equips directius i al professorat perquè s’impliquin en la iniciativa i contribueixin a fer d’aquesta commemoració un moment compartit per tota la comunitat educativa i el conjunt de la societat mallorquina.