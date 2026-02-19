Llibertat.cat
Memòria històrica
LObra Cultural Balear i el Consell de Mallorca reten homenatge a "La Balanguera" en el centenari de la seva presentació pública

L’Obra Cultural Balear (OCB) fa crida a una gran cantada col·lectiva de l’himne de Mallorca el pròxim 29 de maig a les 20 hores a les places de tots els pobles i ciutats de l’illa. La data recorda que el 29 de maig de 1926 tingué lloc l’estrena de la composició musical al Palau de la Música Catalana, interpretada per l’Orfeó Català, amb una recepció entusiasta. El Consell de Mallorca va declarar oficialment La Balanguera himne de l’illa el 4 de novembre de 1996.

19/02/2026

L’Obra Cultural Balear (OCB) i el Consell de Mallorca han retut homenatge a La Balanguera aquest diumenge 15 de febrer, coincidint amb el 123è aniversari de la primera lectura pública del poema. A iniciativa de l’OCB, s’ha restituït una placa commemorativa al Gran Hotel de Palma que recorda aquella efemèride.

El 15 de febrer de 1902, Joan Alcover va recitar per primera vegada La Balanguera davant un nombrós públic reunit al Gran Hotel per celebrar que Miquel Costa i Llobera havia estat proclamat Mestre en Gai Saber als Jocs Florals d’aquell any. L’any 1997, el conseller de Cultura del Consell de Mallorca, Damià Pons, va impulsar la col·locació d’una placa en el mateix indret. Amb el pas del temps i diverses reformes a l’edifici, la placa havia deixat de ser visible.

L’acte celebrat aquest diumenge marca l’inici de les commemoracions previstes amb motiu del centenari de la mort d’Alcover i de l’estrena musicada de La Balanguera. El president de l’OCB ha destacat que “Alcover va saber veure que els pobles no es mantenen vius per inèrcia sinó perquè filen, perquè no s’aturen, perquè lluiten per la seva identitat. La Balanguera és la metàfora poderosa de la filadora tenaç que construeix el futur amb el fil del passat”.

En aquest context, l’entitat ha fet una crida a una gran cantada col·lectiva de l’himne de Mallorca el pròxim 29 de maig a les 20 hores a les places de tots els pobles i ciutats de l’illa. La data recorda que el 29 de maig de 1926 tingué lloc l’estrena de la composició musical al Palau de la Música Catalana, interpretada per l’Orfeó Català, amb una recepció entusiasta. El Consell de Mallorca va declarar oficialment La Balanguera himne de l’illa el 4 de novembre de 1996.

L’acte commemoratiu ha comptat amb la presentació de Maria Antònia Perelló, la lectura de Josep Lluís Pol i l’actuació del Cor Juvenil del Teatre Principal, que ha interpretat el poema musicat.

L’OCB espera una resposta massiva de la ciutadania i el suport dels ajuntaments perquè aquesta efemèride es converteixi en un clam col·lectiu en defensa de la llengua i la cultura pròpies.

