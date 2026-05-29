Mallorca celebra avui la gran cantada de La Balanguera en el centenari de lestrena musicada

Mallorca viurà aquest divendres una jornada històrica amb la gran cantada simultània de La Balanguera, organitzada per l’Obra Cultural Balear (OCB) per commemorar els cent anys de l’estrena musicada del poema de Joan Alcover amb música d’Amadeu Vives. La iniciativa coincideix també amb el centenari de la mort del poeta mallorquí i convertirà places, escoles i espais públics de tota l’illa en escenaris d’una celebració col·lectiva de la cultura, la llengua i la identitat mallorquina.
La convocatòria ha assolit una adhesió sense precedents i comptarà amb la participació dels 53 municipis de Mallorca. En diversos casos, les cantades es faran simultàniament en diferents nuclis d’un mateix municipi, com ara Manacor, Marratxí, Santanyí o Palma. Més de 300 entitats, entre ajuntaments, centres educatius, corals, bandes de música, associacions culturals i col·lectius socials, s’han sumat a la iniciativa impulsada per l’OCB.
La jornada començarà a les dotze del migdia amb una gran cantada als centres educatius, a la qual ja s’han adherit més de 250 escoles i instituts de Mallorca. També s’han organitzat actes específics a diversos municipis, barris i institucions, entre els quals destaquen la cantada a La Misericòrdia de Palma i les activitats previstes a la Universitat de les Illes Balears.
L’acte central arribarà a les vuit del vespre, quan places i espais públics de tota l’illa interpretaran simultàniament La Balanguera. A Palma, la convocatòria reunirà nombroses corals, agrupacions musicals i la Banda de Música de Palma, abans d’una ballada popular oberta a tota la ciutadania.
El president de l’OCB, Antoni Llabrés, ha destacat el caràcter transversal, popular i territorial de la iniciativa, que vol convertir-se en una gran celebració compartida per tota la societat mallorquina. La commemoració recorda l’estrena, el 29 de maig de 1926 al Palau de la Música Catalana de Barcelona, de l’obra que amb el temps esdevindria l’himne oficial de Mallorca i un dels principals símbols culturals de l’illa.