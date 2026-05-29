Comunicat que suport del Consell a la vaga de docents

El Consell de la República ha emès un comunicat de suport a la vaga de docents que tot seguit repdroduïm:
El Consell de la República expressa, una vegada més, el seu suport total a la vaga de docents. Els ensenyants sostenen l'estructura més essencial del país: la transmissió del coneixement, la llengua i els valors democràtics. No obstant això, fa temps que aquesta tasca es troba sota un atac sistemàtic de precarietat i manca de recursos que posa en risc el nostre futur col·lectiu.
Denunciem el desprestigi de la professió docent i una infrainversió crònica que situa els nostres territoris a la cua d'Europa. El creixement poblacional, que exigeix un increment proporcional dels recursos, fa que els pedaços que pugui posar el Govern autonòmic quedin allunyats del tot de les necessitats reals dels ciutadans.
De Catalunya al País Valencià, la lluita és una i compartida. L'escola catalana és la trinxera de la nostra cohesió social i la diana dels atacs coordinats contra la nostra llengua.
Celebrem l’acció històrica de l’Assemblea de Docents de les Illes Balears, que ha destinat 100.000 € de la seva caixa de resistència per fer costat als companys en vaga de Catalunya i el País Valencià. Aquest gest és la prova irrefutable que som un sol poble que no es deixa fracturar.
L’escola catalana ha estat històricament un espai de cohesió social, d’igualtat d’oportunitats i de construcció cívica. El Consell reivindica que la plena sobirania és l’única via per garantir un model educatiu d’excel·lència, lliure de les limitacions i ingerències d'un marc estatal que ens vol precaris.
Una societat que desacredita els seus mestres és una societat que no té futur.
Per la dignitat docent, per la llengua i per la República!