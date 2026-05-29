Educació ajorna la negociació amb els sindicats fins la setmana vinent després de 21 dies de vaga indefinida

La Conselleria d’Educació valenciana ha ajornat fins la setmana vinent la negociació amb els sindicats convocants de la vaga indefinida de l’educació pública, després d’una nova reunió de diverses hores celebrada aquest dijous i marcada pel desacord en qüestions clau com les ràtios, les plantilles i les millores laborals del professorat.
STEPV, CCOO i UGT han valorat positivament que la negociació continue oberta, ja que, segons denuncien, la intenció inicial de la Conselleria era donar-la per tancada i limitar la reunió d’aquest dijous a la signatura o no del document definitiu enviat el dia anterior. Finalment, però, Educació ha comunicat que remetrà una nova proposta entre divendres i dilluns i que les converses continuaran dimarts, dimecres i dijous vinents amb les diferents direccions generals.
Els tres sindicats han rebutjat aquest nou format negociador i han exigit que la negociació continue “en el format actual” durant aquest mateix cap de setmana. També han anunciat que aquest divendres es farà una consulta al professorat sobre els documents presentats fins ara i sobre les possibles noves propostes que puga incorporar la Conselleria.
La 21a jornada de vaga indefinida acaba així amb un nou gir en les negociacions i amb la sensació d’estancament entre els representants sindicals. La Conselleria planteja ara un model de treball “més concentrat” amb reunions específiques amb els directors generals responsables de cada àrea, amb l’objectiu d’intentar tancar un acord a finals de la setmana vinent.
El director general de Personal Docent, Pablo Ortega, ha assegurat que hi ha “voluntat d’acord” i ha afirmat que les parts es troben “al 80% d’acord en les qüestions fonamentals”. També ha defensat que, per primera vegada, aquestes negociacions arriben acompanyades d’una proposta pressupostària concreta.
Per contra, els sindicats mantenen una posició molt més prudent. El coordinador d’Acció Sindical de l’STEPV, Marc Candela, ha afirmat que “la bona notícia” és que la negociació continua oberta i que encara poden incorporar-se noves millores per al professorat. Tot i això, ha advertit que caldrà veure si aquestes propostes satisfan realment el col·lectiu docent.
Candela també ha remarcat que els sindicats continuaran “vigilants” i ha defensat la necessitat de negociar “fil per randa” fins aconseguir millores suficients per garantir “una atenció digna” a l’alumnat. Sobre la continuïtat de la vaga, ha assegurat que no es prendrà cap decisió sense consultar prèviament el professorat i la resta d’organitzacions convocants.
Des de CCOO PV Ensenyament, Xelo Valls ha qualificat el nou escenari d’“un canvi de marc” i ha insinuat que el retard en les negociacions podria respondre a la voluntat del Consell d’evitar que el conflicte coincidisca mediàticament amb la tramitació dels nous pressupostos autonòmics.
Els punts de màxima discrepància continuen sent la reducció de ràtios, l’augment de plantilles i les condicions laborals. Pel que fa a la llengua, els sindicats alerten que la proposta de la Conselleria sobre la capacitació en valencià és insuficient i temen que s’obriga la porta a homologar certificacions d’entitats com Lo Rat Penat, partidàries d’una normativa lingüística alternativa a l’oficial.
Mentrestant, la comunitat educativa valenciana afronta la tercera setmana de vaga indefinida en ple final de curs, amb la selectivitat prevista per als pròxims dies i amb els centres immersos en la preparació de recuperacions i del curs vinent.