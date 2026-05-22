El Sindicat de Llogateres denuncia possibles incompliments dHPO al 22@ i crida a aturar el desnonament dun veí del Poblenou

22/05/2026

El Sindicat de Llogateres ha denunciat possibles incompliments de les obligacions d’habitatge protegit i de la regulació de lloguers a la finca del carrer Ramon Turró 153, al Poblenou, i ha fet una crida a mobilitzar-se per impedir el desnonament de l’Ivan Giesen, previst per al pròxim 5 de juny.

Segons les entitats en defensa de l’habitatge, la propietat de la finca, Maramca SL, estava obligada a destinar almenys sis dels nous habitatges creats arran d’un Pla de Millora Urbana (PMU) aprovat el 2015 a règim de protecció oficial. Tanmateix, denuncien que hi ha indicis que aquests pisos s’estarien llogant a preus molt superiors als permesos, amb casos de lloguers de 1.700 euros mensuals per pisos de menys de 50 metres quadrats.

L’Ivan Giesen viu a la finca des de l’any 1999 i, segons expliquen les entitats, ha pagat més de 140.000 euros en lloguer durant aquests anys. El seu contracte va expirar el 2020 i, des d’aleshores, asseguren que ha intentat negociar sense èxit amb la propietat per poder continuar vivint al mateix habitatge.

El Sindicat de Llogateres, el Sindicat d’Habitatge de Poblenou i l’Observatori dels Barris del Poblenou acusen les administracions de no garantir el compliment de les obligacions urbanístiques vinculades al 22@ ni la funció social de l’habitatge protegit. Per això, exigeixen a l’Ajuntament de Barcelona que inspeccioni l’execució del PMU i reclamen a la Generalitat actuacions davant els possibles incompliments de la regulació dels lloguers i de les obligacions associades als HPO.

Les entitats han anunciat un acte públic el 4 de juny al vespre i una mobilització el mateix 5 de juny davant la finca per intentar impedir el desnonament i denunciar el que consideren “un cas clar d’especulació urbanística al 22@”.

