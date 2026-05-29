Educació avança a diumenge la negociació amb els sindicats mentre els docents voten sobre l'acord i la continuïtat de la vaga

La reunió de diumenge serà clau per determinar si les parts aconsegueixen acostar posicions i posar fi a un conflicte que manté alterat el sistema educatiu valencià des de fa dues setmanes.

29/05/2026 Educació

La Conselleria d'Educació ha avançat a aquest diumenge a les 18 hores la pròxima reunió amb els sindicats docents per intentar desencallar el conflicte que manté el professorat valencià en vaga indefinida des de fa catorze dies.

La decisió arriba després que STEPV, CCOO i UGT demanaren accelerar les negociacions i reprendre els contactes aquest mateix cap de setmana. Els representants dels tres sindicats es van reunir amb la consellera d'Educació, Carmen Ortí, que va acceptar avançar els terminis previstos inicialment "com a gest de bona disposició".

Els tres sindicats han activat una consulta entre la seua afiliació, oberta des d'aquest divendres fins dissabte a les 14 hores, perquè els docents es pronuncien sobre una eventual signatura dels acords plantejats per Educació i sobre la continuïtat de les mobilitzacions la setmana vinent. Els sindicats també han convocat una assemblea informativa per explicar l'estat de les negociacions.

