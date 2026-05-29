Educació i els sindicats reprenen les negociacions aquesta tarda per intentar desencallar el conflicte

La reunió arriba després d'una nit de protesta a la seu del Departament d'Educació, on disset representants sindicals van passar la nit tancats per reclamar una negociació directa amb la consellera Esther Niubó. Durant el matí, desenes de docents s'han concentrat davant la conselleria, a la Via Augusta de Barcelona, mentre les converses es reprenien amb la participació de la titular d'Educació.
Els sindicats consideren insuficient la darrera proposta presentada pel Govern i acusen el Departament de mantenir una posició immobilista en la qüestió salarial. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, sosté que l'augment de prop de 400 euros mensuals anunciat per Educació inclou increments ja previstos per al conjunt del funcionariat i que la millora real és inferior.
Per la seva banda, la consellera Esther Niubó defensa que la proposta permetria als docents incrementar les seves retribucions en gairebé 400 euros mensuals en quatre anys i assegura que l'oferta és clara i perfectament quantificable.
Paral·lelament, les mobilitzacions han continuat arreu del territori. Centenars de docents s'han concentrat aquest matí a Montserrat en el marc de les jornades de vaga convocades al Baix Llobregat i al Penedès, en una protesta que ha arribat a interrompre temporalment el servei del cremallera.
Els representants sindicals adverteixen que, si no es produeixen avenços significatius en les pròximes hores, el conflicte podria entrar en una nova fase d'escalada amb la convocatòria de noves mobilitzacions i fins i tot una vaga indefinida.