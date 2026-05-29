Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Educació

Educació i els sindicats reprenen les negociacions aquesta tarda per intentar desencallar el conflicte

Catalunya Sud
Educació i els sindicats reprenen les negociacions aquesta tarda per intentar desencallar el conflicte

Paral·lelament, les mobilitzacions han continuat arreu del territori. Centenars de docents s'han concentrat aquest matí a Montserrat en el marc de les jornades de vaga convocades al Baix Llobregat i al Penedès, en una protesta que ha arribat a interrompre temporalment el servei del cremallera.

29/05/2026 Educació
El Departament d'Educació i els sindicats de docents continuen aquest divendres a la tarda les negociacions per intentar arribar a un acord que posi fi a setmanes de mobilitzacions i vagues al sector educatiu. Les converses, que s'han reprès després d'un recés de dues hores, continuen encallades principalment per les discrepàncies sobre l'increment salarial, tot i que les parts han evitat de moment una ruptura definitiva de les negociacions.

La reunió arriba després d'una nit de protesta a la seu del Departament d'Educació, on disset representants sindicals van passar la nit tancats per reclamar una negociació directa amb la consellera Esther Niubó. Durant el matí, desenes de docents s'han concentrat davant la conselleria, a la Via Augusta de Barcelona, mentre les converses es reprenien amb la participació de la titular d'Educació.

Els sindicats consideren insuficient la darrera proposta presentada pel Govern i acusen el Departament de mantenir una posició immobilista en la qüestió salarial. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, sosté que l'augment de prop de 400 euros mensuals anunciat per Educació inclou increments ja previstos per al conjunt del funcionariat i que la millora real és inferior.

Per la seva banda, la consellera Esther Niubó defensa que la proposta permetria als docents incrementar les seves retribucions en gairebé 400 euros mensuals en quatre anys i assegura que l'oferta és clara i perfectament quantificable.

Paral·lelament, les mobilitzacions han continuat arreu del territori. Centenars de docents s'han concentrat aquest matí a Montserrat en el marc de les jornades de vaga convocades al Baix Llobregat i al Penedès, en una protesta que ha arribat a interrompre temporalment el servei del cremallera.

Els representants sindicals adverteixen que, si no es produeixen avenços significatius en les pròximes hores, el conflicte podria entrar en una nova fase d'escalada amb la convocatòria de noves mobilitzacions i fins i tot una vaga indefinida.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El SEPC convoca una vaga estudiantil el 26 de maig en defensa de leducació pública
  2. Quan el poder parla al poble com si fos menor dedat
  3. Parla Joel Marc Romero
  4. El passat i el present de l'independentisme es troben a Girona en la presentació del curtmetratge "Badia"
  5. De multes, grafitis i un servei de rodalies que no funciona
  6. Per una politització de la memòria
  7. Illa assetja Bad Bunny a la Sagrada Família
  8. Granollers acollirà la presentació del llibre "La revolució pendent sobre la història del PSAN-Provisional"
  9. El Memorial Democràtic presenta el pòdcast La violinista anglesa sobre lantifeixista Mavis Bacca Dowden
  10. Denuncien lamenaça de desnonament de deu famílies vulnerables al barri de Navas de Barcelona
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid