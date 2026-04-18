Xàtiva homenatja els maulets el 25 dabril amb un cap de setmana dactes i memòria combativa

Xàtiva celebrarà el pròxim dissabte 25 d’abril el tradicional homenatge als maulets, en record de la defensa heroica de la ciutat l’any 1707 durant la Guerra de Successió, davant l’avanç de les tropes borbòniques després de la Batalla d’Almansa. Enguany, la commemoració s’estén a tot el cap de setmana amb una programació que combina memòria històrica, cultura popular i reivindicació.
La jornada de dissabte començarà a les 10.30 h amb la concentració de balladors, músics i participants de la dansada a les portes de la Casa de Cultura. Tot seguit, una cercavila recorrerà el carrer Montcada fins a la plaça de Sant Francesc, on a les 11.30 h tindrà lloc l’acte institucional.
L’acte central inclourà actuacions de dansa tradicional a càrrec del Grup de Danses Socarrel i la Colla de dolçainers i tabaleters La Socarrà. Un dels moments més destacats serà la lectura del manifest, que enguany anirà a càrrec de l’escriptor i professor Xavier Serra, membre de Plataforma per la Llengua. Posteriorment, intervindrà l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà.
La commemoració continuarà amb l’ofrena d’una corona de llorer al monument dels maulets, amb la participació de la Muixeranga de Xàtiva, que protagonitzarà també el castell de cloenda junt amb la Colla La Socarrà, posant el punt final a l’acte institucional.
La jornada es tancarà amb l’espectacle familiar El monstre Petorro, una proposta que combina música, narració i humor per a tots els públics. L’actuació tindrà lloc al pati de la Casa de Cultura (accés per l’Albereda) i serà gratuïta.
La programació continuarà diumenge 26 d’abril a les 12.00 h, amb l’actuació de danses “De castell a castell” davant del Gran Teatre, a càrrec de l’Escola de Danses de Xàtiva i del Grup de Danses i Cançons de Castalla.
El regidor de Cultura, Alfred Boluda, ha destacat que «no es tracta d’un homenatge nostàlgic», sinó d’un acte amb plena vigència política i cultural: «La lluita d’ahir encara està ben present, com amb les agressions contra la nostra llengua. Recordem el passat per exigir un present i un futur més lliure, més just i més valencià».