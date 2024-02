Memòria històrica

Homenatge a les víctimes del bombardeig de l'estació de trens de Xàtiva del 1939

Avui, fa vuitanta-cinc anys, la nostra estimada #Xàtiva va ser sacsejada per la violència de la guerra civil espanyola, i l'estació de trens es va convertir en testimoni silenciós de la tragèdia.

Aquest diumenge a les 12 hores, ha tingut lloc a l’estació de tren de Xàtiva el tradicional acte d’homenatge a les víctimes del bombardeig aeri, ocorregut en aquest mateix escenari el 12 de febrer de l’any 1939, a les acaballes de la Guerra Civil. La cita ha estat organitzat conjuntament entre l’Ajuntament i el Consell de la Joventut de Xàtiva.

La barbàrie feixista contra la població civil

En aquella jornada, cinc avions pertanyents al 27 Gruppo de l’Aviazione Legionària delle Baleari van sobrevolar l’estació de Xàtiva entre les 9:45 i les 10:30 hores, llançant un total de vint bombes de 250 kg cadascuna. L’impacte va ser devastador, amb un total de 129 morts i més de dos-cents ferits, tal i com recull la documentació oficial. L’objectiu era un tren que transportava als soldats de la 49 Brigada Mixta republicana i alguns d’altres unitats, pel que en aquell moment nombroses persones es trobaven a l’estació esperant als seus familiars i van resultar víctimes d’aquesta massacre.

Al'acte han participat associacions i entitats locals com ara la Muixeranga de Xàtiva, el grup de Percussió Rytmus i un quartet de corda compost per Anna Mollà Aliaga, Anna Benavent Montell, María Camañez Navarro i Nieves María Pelejero Ibáñez. A més a més es s'shan llegir parlaments a càrrec de l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, la vicepresidenta primera de la Diputació de València Natàlia Enguix i la presidenta del Consell de la Joventut de Xàtiva Alexandra Boluda; i també participarà la presidenta de la Fossa 126, Maria Navarro, amb la lectura de dos poemes. També s'ha comptat amb la presència de la vicepresidenta primera de la Diputació Natàlia Enguix i de la corporació municipal, encapçalada per l’alcalde Roger Cerdà i el regidor de Memòria Democràtica Alfred Boluda entre altres.

L’acte ha estat conduit per Sabina Mompó Toribio, i la lectura del manifest ha estat a càrrec de la periodista i escriptora Núria Cadenes, qui ha aconseguit premis com ara el Premi de Narrativa Ciutat d’Elx (2008), el XX Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians de narrativa (2010), el VII Premi Crims de Tinta (2016) i el premi a la millor novel·la de València Negra (2020).

"Aquest és un acte no sols de record, sinó també de reafirmació dels valors democràtics, dels valors republicans i de la cultura del diàleg i la pau front a les idees feixistes de l’odi que dissortadament van creixent ací i allà. Per això és important la participació i la mobilització de la ciutadania", ha indicat el regidor de Memòria Democràtica Alfred Boluda.

Publicat el llistat de víctimes en l'aniversari del bombardeig de Xàtiva i Manuel

El llibre Bombardeig de Xàtiva 1939 aparegut ara fa 10 anys, recull un llistat actualitzat de les víctimes del bombardeig de Xàtiva i les de Manuel del dia abans, 11 de febrer.

Diferents historiadors són cooautors del llibre: Germán Ramírez Aledón, Eladi Mainar, Robert Martínez i Canet, Ferran Belda, Antoni Martínez i Revert, Miquel Mollà, Antoni Marzal, Miquel Lorente Jordi Estelles i Carles Sánchez

Homenatge a les víctimes del bombardeig feixista de #Xàtiva del 1939. Com ha dit @ncadenes en el seu bonic i emocionant discurs: memòria. pic.twitter.com/5xsS9JGZ2q

“Xàtiva, ciutat del símbol poderós del cap per avall i de la memòria digna del 12 de febrer”.



Paraules de Núria Cadenes al Memorial a les 145 persones assassinades i a les 200 ferides en el bombardeig feixista executat a l’Estació de Trens de Xàtiva el 12 de febrer de 1939. pic.twitter.com/S7Ev7GKXkj — Rafa Penadés Pla (@rapepla) February 11, 2024

— Xavier Aliaga (@xavialiaga) February 11, 2024