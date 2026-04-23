Les dues flames del Correllengua Agermanat conflueixen a Tarragona

La Flama de la Llengua fa via (4)
Les dues flames del Correllengua Agermanat conflueixen a Tarragona

La cinquena jornada coincideix amb la Diada de Sant jordi, de Tarragona fins Tortosa. Inscripcions als trams

23/04/2026 Llengua

Les dues flames del Correllengua Agermanat s'han trobat aquest dimecres a Tarragona en un acte carregat de simbolisme que marca un nou tram del recorregut conjunt en direcció a les Terres de l'Ebre.

La rebuda va comptar amb la participació dels Xiquets de Tarragona, que van alçar un pilar per donar la benvinguda a les flames, així com amb la implicació del Nàstic de Tarragona, que va oferir dues exhibicions: una d’absolut de gimnàstica rítmica i una altra de freestyle de patinatge.

L’acte reforça el caràcter popular i transversal del Correllengua, que continua avançant amb la voluntat d’enllaçar territoris i reivindicar la llengua i la cultura catalanes a través de la participació ciutadana i el teixit associatiu.

La de Ponent s'ha endinsat per les Garrigues (les Borges Blanques), la Conca de Barberà (Montblanc), Valls (Alt Camp), Reus (Baix Camp) fins al Camp de Tarragona i la del Barcelonès ho ha fet per l'Hospitalet, Cornellà, Esplugues (Baix Llobregat), Vilanova i la Geltrú (Garraf), Cunit, Calafell, el Vendrell (Baix Penedès) cap al Camp de Tarragona.

 

