Les dues flames del Correllengua Agermanat conflueixen a Tarragona

Les dues flames del Correllengua Agermanat s'han trobat aquest dimecres a Tarragona en un acte carregat de simbolisme que marca un nou tram del recorregut conjunt en direcció a les Terres de l'Ebre.
La rebuda va comptar amb la participació dels Xiquets de Tarragona, que van alçar un pilar per donar la benvinguda a les flames, així com amb la implicació del Nàstic de Tarragona, que va oferir dues exhibicions: una d’absolut de gimnàstica rítmica i una altra de freestyle de patinatge.
L’acte reforça el caràcter popular i transversal del Correllengua, que continua avançant amb la voluntat d’enllaçar territoris i reivindicar la llengua i la cultura catalanes a través de la participació ciutadana i el teixit associatiu.
La de Ponent s'ha endinsat per les Garrigues (les Borges Blanques), la Conca de Barberà (Montblanc), Valls (Alt Camp), Reus (Baix Camp) fins al Camp de Tarragona i la del Barcelonès ho ha fet per l'Hospitalet, Cornellà, Esplugues (Baix Llobregat), Vilanova i la Geltrú (Garraf), Cunit, Calafell, el Vendrell (Baix Penedès) cap al Camp de Tarragona.
🗣️Avui al Baix Llobregat ha nascut un nou càntic del Correllengua. A quin famós crit de la @AEK_eus us recorda?— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 22, 2026
SOM-HI, SOM-HI, SOM-HI, SOM-HI,
CORRELLENGUA! pic.twitter.com/0OHImPiqDY
🥹❤️🔥Les dues Flames s’han trobat a Tarragona i a partir d’ara avançaran juntes en direcció País Valencià.— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 22, 2026
Els @xiquetstgn han fet un pilar per rebre les Flames i el @NASTICTARRAGONA ha fet dues exhibicions, una de l’absolut de gimnàstica rítmica i una del Freestyle de patinatge pic.twitter.com/IO7G1ui1ft
🏃♀️🔥Els primers corredors de camí a Tarragona ja tenen la Flama.— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 22, 2026
🕐Portem uns 20 minuts de retard. Fins ara, tarragonins! pic.twitter.com/cT9fqUarVi
🏃♀️🔥Els primers corredors de camí a Tarragona ja tenen la Flama.— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 22, 2026
🕐Portem uns 20 minuts de retard. Fins ara, tarragonins! pic.twitter.com/cT9fqUarVi
I arranca l'acte de rebuda de la flama a Vilanova i la Geltrú!— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 22, 2026
La gent de Cunit, Calafell i el Vendrell, esteu preparats??? pic.twitter.com/GpMZNyvhrG
I arranca l'acte de rebuda de la flama a Vilanova i la Geltrú!— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 22, 2026
La gent de Cunit, Calafell i el Vendrell, esteu preparats??? pic.twitter.com/GpMZNyvhrG
Moltes gràcies, l’Espluga de Francolí! pic.twitter.com/KOnEmFFkiM— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 22, 2026
Moltes gràcies, l’Espluga de Francolí! pic.twitter.com/KOnEmFFkiM— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 22, 2026
Increïble les Borges Blanques! Moltes gràcies a tots els participants i els centres educatius. pic.twitter.com/RdMtiaQg6E— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 22, 2026
La Flama de la Llengua ja surt de Lleida!!! pic.twitter.com/c6Nk0mTZca— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 22, 2026