Lleida es mobilitza pel Correllengua Agermanat amb recorregut, cultura popular i concert de Sexenni

La Flama de la Llengua fa via (3)
Lleida es mobilitza pel Correllengua Agermanat amb recorregut, cultura popular i concert de Sexenni

Lleida serà aquest 21 d’abril un dels punts centrals del Correllengua Agermanat 2026, amb una jornada que combinarà recorregut urbà, cultura popular i música en directe sota el lema “Sí a la llengua!”.

21/04/2026 Llengua

La mobilització començarà a la tarda amb activitats culturals a la plaça Sant Joan a partir de les 18 h, amb la rebuda de la flama, lectures i propostes de cultura popular. Paral·lelament, a les 19 h, s’iniciarà el recorregut urbà des de la plaça de la Llotja, passant pel Pont Príncep de Viana, la Rambla de Ferran, l’avinguda Blondel i el carrer Major, fins arribar novament a la plaça Sant Joan.

Un dels moments destacats de la jornada serà la participació dels Castellers de Lleida, que aixecaran un pilar a la plaça Sant Joan, reforçant el simbolisme col·lectiu de la diada.

L’acte central inclourà també la lectura del manifest i diverses intervencions, en un ambient reivindicatiu però festiu que vol fer visible la defensa del català des del carrer.

La jornada culminarà amb el concert del grup Sexenni, que posarà el punt final a una mobilització que apel·la a la implicació popular sota el lema “La llengua ens uneix”.

L’arribada de la flama del Correllengua a Lleida forma part d’un recorregut més ampli que travessa els Països Catalans, des de la Catalunya Nord fins a l’Alguer, amb l’objectiu de reforçar el compromís col·lectiu amb la llengua catalana en un context de creixents dificultats per al seu ús social.

Amb aquesta jornada, Lleida esdevé un punt de trobada entre reivindicació, cultura i comunitat, en una mobilització que vol situar la llengua al centre de la vida pública.

