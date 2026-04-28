La majoria sindical convoca un cicle de vagues a leducació pública davant el bloqueig del Departament

La majoria sindical de l’educació pública ha anunciat la convocatòria d’un cicle de vagues durant els mesos de maig i juny, combinant jornades de mobilització territorial amb aturades de tot Catalunya, davant el bloqueig del Departament d’Educació i Formació Professional i el rebuig massiu del professorat a l’anomenat “acord de país”.
Els sindicats denuncien la “manca absoluta de voluntat negociadora” del Departament i asseguren que l’acord plantejat no respon a les necessitats reals dels centres ni del col·lectiu docent. Aquesta nova convocatòria dona continuïtat a les mobilitzacions del mes de març, que ja van evidenciar un ampli rebuig del sector.
Segons la majoria sindical, el Departament es manté “enrocat” i sense cap proposta viable sobre la taula, fet que agreuja el conflicte. “Sense una proposta digna, aquest curs no acabarà amb normalitat”, adverteixen, tot apuntant a una possible escalada del conflicte si no hi ha canvis immediats.
Entre les principals reivindicacions, els sindicats exigeixen recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i reforçar plantilles, eliminar la sobrecàrrega burocràtica i revisar els currículums amb la participació del professorat.
Els representants sindicals subratllen que el conflicte “no és només laboral, sinó també de model educatiu”, i alerten que està en joc la qualitat de l’ensenyament públic. En aquest context, fan una crida a tota la comunitat educativa a implicar-se en les mobilitzacions i preparar-se per a una “resposta sostinguda”.
“Sense resposta, hi haurà vaga. Sense condicions dignes, no acabarem el curs”, conclouen.