LANC davant lesclat del malestar a leducació

El Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana ha expressat el seu suport a la jornada de vaga convocada pels sindicats educatius i constata el profund malestar acumulat en el sistema educatiu públic de Catalunya.
La mobilització de desenes de milers de docents als carrers de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i altres ciutats evidencia una situació que no és conjuntural, sinó estructural. L’educació pública catalana es troba al límit després d’anys d’infrafinançament, manca de planificació i absència de lideratge pedagògic.
L’ANC considera plenament legítimes les reivindicacions del professorat. Els salaris dels docents a Catalunya són inferiors als d’altres territoris de l’Estat, malgrat que el cost de la vida és superior. Aquesta situació, sumada a l’increment d’alumnat i a la insuficiència de plantilles, genera una sobrecàrrega insostenible per als professionals que sostenen el sistema educatiu.
El percentatge del PIB destinat a educació a Catalunya no arriba al 4%, per sota de la mitjana estatal i lluny dels estàndards europeus. Aquesta dada reflecteix una manca de prioritat política envers un dels pilars fonamentals de qualsevol societat. Sense inversió sostinguda, estabilitat normativa i reconeixement professional, no és possible garantir la qualitat educativa que el país necessita.
Els darrers resultats de les proves internacionals mostren una davallada preocupant en competències bàsiques. L’ANC adverteix que aquesta tendència no es pot desvincular de la precarització progressiva del sistema i de la manca de recursos estructurals.
En aquest sentit, l’Assemblea denuncia que la situació de l’educació no és un fet aïllat, sinó que s’inscriu en una crisi més àmplia que afecta serveis essencials del país. El deteriorament de Rodalies, la crisi de l’habitatge, les dificultats del sector primari o el col·lapse de l’administració de justícia responen a un mateix problema de fons: la manca de sobirania política i de capacitat plena per gestionar els recursos propis.
L’ANC reafirma que només amb la plena sobirania nacional es podran garantir uns serveis públics forts, una educació digna i un futur de qualitat per a les noves generacions.
Per tot això, l’Assemblea Nacional Catalana fa una crida a la societat catalana a defensar l’educació pública com a pilar essencial del país i a continuar mobilitzada per assolir les eines polítiques que permetin governar plenament el nostre futur.