Els sindicats carreguen contra Educació per bloquejar la negociació salarial del professorat

País Valencià
STEPV Intersindical Valenciana denuncia una “pèrdua de temps absoluta” i manté sobre la taula la vaga indefinida. En paral·lel, STEPV, CCOO i UGT han anunciat la convocatòria d’una nova assemblea la setmana vinent per valorar l’estat de la negociació i decidir possibles mobilitzacions.

16/04/2026 Educació

La primera Mesa Sectorial per abordar les retribucions del professorat s’ha tancat sense cap avenç i amb fortes crítiques sindicals a la Conselleria d’Educació. El sindicat STEPV Intersindical Valenciana ha denunciat que la reunió ha estat una “pèrdua de temps absoluta” i acusa l’administració de bloquejar qualsevol negociació real.

La mesa, que encetava el calendari de negociació de la plataforma reivindicativa sindical, ha estat presidida pel director general de Personal, Pablo Ortega. No hi han assistit ni el secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy, ni la consellera, Carmen Ortí, fet que ha estat durament criticat pels sindicats.

Durant la sessió, Ortega ha afirmat que no es poden negociar increments salarials fins a la modificació dels pressupostos a la tardor. També ha assegurat que la Conselleria disposa de tres propostes d’augment retributiu, però s’ha negat a compartir-les amb la representació sindical.

Davant aquesta situació, STEPV ha exigit la presència directa de la consellera a la mesa i ha denunciat la manca de voluntat negociadora. Segons el sindicat, el calendari plantejat —de quatre mesos— és “inacceptable” i ha reclamat compactar-lo per tancar els acords abans de la primera setmana de maig, sense obtenir resposta.

Fonts de la Conselleria han indicat que Carmen Ortí es trobava a la festivitat de la Santa Faç d’Alacant, però posteriorment s’ha comunicat que es reunirà amb els sindicats dilluns a la tarda.

Malgrat aquesta convocatòria, STEPV es mostra escèptic i adverteix que la situació pot desembocar en una vaga indefinida, que el sindicat ja prepara des de fa setmanes i que es va abordar en l’assemblea del 14 d’abril.

En paral·lel, STEPV, CCOO i UGT han anunciat la convocatòria d’una nova assemblea la setmana vinent per valorar l’estat de la negociació i decidir possibles mobilitzacions.

