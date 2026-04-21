Aprovada la moció de la CUP-Som Poble de suport a leducació pública

El Ple de la Diputació ha aprovat la moció presentada per la CUP-Som Poble en defensa de l’educació pública, amb els vots en contra del PSC. El text reclama que el Govern de la Generalitat, els sindicats i el conjunt de la comunitat educativa reprenguin les negociacions amb l’objectiu d’assolir un acord ampli, just i compartit que doni resposta a les demandes del sector.
La formació independentista ha denunciat que els darrers acords entre el Govern i alguns sindicats minoritaris del sector, com CCOO i UGT, s’han fet sense comptar amb organitzacions majoritàries del sector com USTEC-STES, la Intersindical o la CGT, i sense resoldre les principals reivindicacions. En aquest sentit, s’ha alertat que el sistema educatiu públic arrossega un dèficit estructural de recursos derivat de les retallades de la crisi, gran part de les quals no s’han revertit, fet que agreuja la qualitat educativa i dificulta els objectius d’inclusió.
La moció també assenyala que el Departament no ha garantit una negociació real amb tot el sector i defensa la necessitat d’acords estables i àmpliament compartits. En aquest sentit, es rebutja l’actual pacte per insuficient i com a intent de desactivar la mobilització, i es reclama al Govern una negociació efectiva que permeti donar resposta a les reivindicacions àmpliament compartides per la comunitat educativa.