Protestes i detenció a Santpedor per lentrada dun regidor no adscrit vinculat a Aliança Catalana

Les protestes contra la incorporació de Jordi Soteras (Aliança Catalana) al ple de l’Ajuntament de Santpedor han acabat amb càrregues policials i la detenció d’un exregidor de la CUP. L’alcalde ha qualificat la situació d’“anomalia democràtica” i els regidors de la CUP han abandonat la sessió en senyal de rebuig.

10/02/2026 Drets i Llibertats

Protestes a Santpedor contra la incorporació de Jordi Soteras al ple municipal han acabat amb càrregues policials i la detenció d’un exregidor de la CUP. La concentració s’ha fet a la plaça Gran U d’Octubre abans del ple, en rebuig a l’entrada de Soteras al consistori com a regidor no adscrit, després d’haver-se presentat a les eleccions amb Junts i haver passat posteriorment a Aliança Catalana.

Durant la sessió, els regidors de la CUP han abandonat el ple i l’alcalde, Agustí Comas (ERC), ha qualificat la situació d’“anomalia democràtica” i de transfuguisme. La tensió amb els Mossos d’Esquadra ha derivat en la detenció de l’exregidor cupaire Aniol Vila, acusat de resistència greu a l’autoritat. Part de la mobilització s’ha traslladat posteriorment a la comissaria dels Mossos a Manresa en suport al detingut.

