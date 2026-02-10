Protestes i detenció a Santpedor per lentrada dun regidor no adscrit vinculat a Aliança Catalana

Protestes a Santpedor contra la incorporació de Jordi Soteras al ple municipal han acabat amb càrregues policials i la detenció d’un exregidor de la CUP. La concentració s’ha fet a la plaça Gran U d’Octubre abans del ple, en rebuig a l’entrada de Soteras al consistori com a regidor no adscrit, després d’haver-se presentat a les eleccions amb Junts i haver passat posteriorment a Aliança Catalana.
Durant la sessió, els regidors de la CUP han abandonat el ple i l’alcalde, Agustí Comas (ERC), ha qualificat la situació d’“anomalia democràtica” i de transfuguisme. La tensió amb els Mossos d’Esquadra ha derivat en la detenció de l’exregidor cupaire Aniol Vila, acusat de resistència greu a l’autoritat. Part de la mobilització s’ha traslladat posteriorment a la comissaria dels Mossos a Manresa en suport al detingut.
Tot el suport a la @CUP_Santpedor i al moviment antifeixista. De nou Mossos defensant l'extrema dreta i perseguint la mobilització popular mentre la policia local impedeix la tasca d'un electe. Hauran de donar explicacions.— Xavi Pellicer (@XaviPalli) February 10, 2026
Llibertat immediata del detingut, no passaran. https://t.co/gWOuehomPD
⚠️Exigim la immediata llibertat del company de la @CUP_Santpedor i de la @cupnacional— Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) February 10, 2026
L'acusació de resistència és absurda en un ple on s'ha donat entrada a gent forana i feixista i s'ha impedit el pas a la gent del poble i antifeixista! VERGONYA!https://t.co/70Mjqemvzn