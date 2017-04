En defensa del territori

#StopAgroparc demana la retirada del projecte ja que la Generalitat desaconsella la seva implantació

La Plataforma Ciutadana #StopAgroparc ha demanat en roda de premsa la retirada del projecte en aquest espai, un cop ha tingut coneixement que l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) de la Generalitat, ha desaconsellat la implantació de l’agroparc del Grup Ametller.

La resposta de l’OTAA és un document de 32 pàgines i està compost de 6 apartats. El 1r identifica l’expedient, el 2n situa el marc normatiu i de tramitació, el 3r dóna les dades generals del Pla, el 4t valora el document inicial estratègic i de la proposta de l’Avanç de Pla, el 5è dóna determinacions per al desenvolupament de l’alternativa 2 seleccionada, i el 6è explica les modalitats d’informació i consulta i identifica les administracions públiques afectades i del públic interessat.

StopAgroparc s'ha centrat, en explicar el punt 5è, que marca les determinacions sobre la construcció de la totalitat de l’Agroparc en sòl no urbanitzable, emeses pels tècnics del Departament de Territori.

En tot el document es fa esment de les al·legacions presentades per Unió de Pagesos i el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd. Les dues entitats formen part de StopAgroparc. El document dona la raó als plantejaments de les dues entitats i de StopAgroparc i a les al·legacions presentades.

La resposta de l’OTAA a la construcció de l’Agroparc reconeix l’impacte ambiental del projecte i reconeix que es vol construir una zona industrial de 14 hectàrees en sòl no urbanitzable, així com totes les construccions relacionades, les tres granges, les plantes de tractaments de residus, l’aparcament, l’hotel, els vials de connexió, les bodegues, etc.

També descriu que està previst que el visitin 200.000 persones anualment i es desplacin diàriament 700 treballadors/es i que es generarà un important circuit de camions, entre d’altres problemes relacionats amb la mobilitat.

El punt 5 determina que s’ha de revisar amb profunditat el projecte de l’Agroparc ja que :