en defensa del territori

STOPAGROPARC presenta al·legacions amb l'objectiu d'aturar per aturar el projecte d'Ametller Orígen a l'Alt Penedès

La plataforma STOPAGROPARC ha presentat a Gelida el seu advocat Albert Calduch, reconegut especialista en dret ambiental amb importants litigis guanyats. A més de les al·legacions presentades aquest dimarts per l’advocat, molts particulars i entitats convocats per la plataforma segueixen tramitant fins demà al·legacions per aturar el projecte.

La plataforma ha presentat de la mà d’Albert Calduch les al·legacions treballades pel despatx d’advocats. Les al·legacions incideixen en irregularitats i mancances de la tramitació de la modificació del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Gelida i demanen la nul·litat de l’expedient. L’advocat ha fet especial èmfasi en tres temes que considera factors determinants: la presència de l’àliga cuabarrada , la preservació dels connectors ecològics i la ubicació d’instal·lacions industrials en sòl agrari no urbanitzable d’especial protecció. L’acte ha comptat amb representació de Naturalistes de Gelida i el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd. Unió de Pagesos, que és membre de la plataforma, ha presentat al·legacions pròpies.

Albert calduch ha posat en relleu el fet que l’Agroparc es situa en la zona de màxima sensibilitat de l’àguila cuabarrada. Ha destacat la importància de conservar la presència d'aquesta espècie en perill d’extinció catalogada d’interès comunitari, especialment en un àmbit tan pròxim a l’Àrea Metropolitana. Els exemplars es troben íntegrament dins l’àrea crítica (k95%) i resalta que en altres casos de menor afectació a l’àliga ( k90%) ja s’han aturat projectes. Les al·legacions també consideren que no s’ha avaluat l’impacte sobre els connectors entre espais protegits que garanteixen el manteniment de la biodiversitat. La vigència d’aquests connectors ecològics es reconeix al Pla Director Territorial de l’Alt Penedès. El projecte també afectarà Sant Llorenç d’Hortons, però la modificació del POUM tan sols es refereix a Gelida, per tant caldria una figura d’abast supramunicipal. El Document d’Abast de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental ja havia avisat d’aquest problema, però el promotor va decidir ignorar-ho. Les al·legacions també posen en valor el paisatge del Penedès front a la brutal transformació que s’hi vol implantar. Es qüestiona la destrucció de vinya protegida per l’augment de sòl industrial i la ubicació d’instal·lacions en sòl no urbanitzable, entre d’altres les plantes de producció d’hidrogen i de biogàs, amb greus impactes d’olors i efectes associats a la salut.

Es demana la nul·litat de l’expedient

L’advocat ha demanat la nul·litat de l’expedient en compliment del principi de no regressió urbanístic, en base al marc legal vigent i a múltiples sentències dictades pel Tribunal Suprem, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l’Audiència Nacional.

L’advocat ha dit que aquests procediments s’han de tramitar amb llum i taquígraf i tenir molt en compte la participació ciutadana. Considera que no s’ha donat un termini d’informació pública adequat per a la participació i que el projecte no té base legal per tramitar una modificació d’aquest abast. Fonts de StopAgroparc adverteixen de les presses per aconseguir la modificació del Pla Urbanístic i recorden que fa temps que la plataforma reclama una consulta ciutadana i denuncia manca de transparència sobre els impactes del projecte.

Suports a la plataforma i mobilització per presentar al·legacions

Els darrers mesos la plataforma ha vist àmpliament reforçat el seu suport social. En aquests moments ja rep el suport de més de 3000 persones i 125 entitats en representació d’associacions, moviments socials, empreses i grups de consumidors de tot Catalunya. El dia anterior a la roda de premsa la plataforma va convocar les persones que li donen suport per a fer al·legacions particulars i durant la mateixa roda de premsa hi havia ciutadans tramitant al·legacions particulars per aturar el projecte.

Al final de la roda de premsa en Calduch s’ha referit a la possibilitat de reversió del polígon aclarint que quan no està desenvolupat, com en el cas Can Joncoses, és perfectament factible. StopAgroparc ha valorat molt positivament la tramitació d’aquestes al·legacions, i es considera molt reforçada en el seu posicionament legal i jurídic. Ha manifestat que continuarà fent acció social i política i que té la intenció d’arribar fins al final per preservar el territori del Penedès.