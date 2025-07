Medi ambient

Stopagroparc denuncia la il·legalitat de l'Agroparc d'Ametller Origen

Amenaça imminent a l'Àliga Cuabarrada, la estió de l'aigua: un impacte insostenible i Altres irregularitats urbanístiques i ambientals greus

La plataforma ciutadana StopAgroparc, a través de l'Associació Naturalistes de Gelida, ha presentat un recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per impugnar l'aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (MPOUM) que permet la implantació de l'Agroparc d'Ametller Origen a Gelida. L'associació considera que el projecte és "contrari a dret" i presenta "greus irregularitats ambientals, urbanístiques i procedimentals".

Amenaça imminent a l'Àliga Cuabarrada

Un dels punts centrals de la demanda és la greu amenaça que suposa el projecte per a l'Àliga Cuabarrada, una espècie protegida i catalogada "En Perill d'Extinció" a Catalunya. L'Agroparc se situaria íntegrament dins d'una Àrea d'Interès Faunístic i és considerat territori de caça i repòs per a una parella d'aquestes àligues.

Informes previs del Servei de Fauna i Flora (SFF) de 2017 i 2022 ja havien alertat sobre la incompatibilitat del projecte amb la supervivència de l'espècie, qualificant-lo de "sentència de mort". Malgrat això, un informe posterior del SFF de març de 2023 va suavitzar les condicions sense l'aval de cap tècnic, basant la viabilitat en un Pla Pilot de mesures compensatòries. Dies abans de l'aprovació definitiva, una nota d'"aclariments" del Director General de Polítiques Ambientals, sol·licitada per la promotora, va reinterpretar subjectivament la Declaració Ambiental Estratègica (DAE), permetent l'inici d'obres sense la comprovació prèvia de l'èxit de les mesures.

El projecte preveu una excavació massiva de 724.482 m³ (equivalents a 290 piscines olímpiques) en la "core area" de les àligues. Experts independents adverteixen que les obres sense previ trasllat de l'espècie podrien conduir a la seva "desaparició", fet que podria constituir un delicte mediambiental. L'Associació ha sol·licitat la suspensió immediata dels efectes de l'Acord d'aprovació definitiva de la MPOUM per prioritzar la preservació ambiental.

Gestió de l'aigua: un impacte insostenible

La demanda també assenyala un augment injustificat de la dotació d'aigua per a ús industrial, multiplicant per quatre la previsió inicial del POUM 2015, passant de 35.256 m³/any a 150.000 m³/any. Aquest increment és considerat "insostenible" en un context de crisi climàtica i suposaria un augment del 22,5% del consum per habitant a Gelida.

Es qüestiona, a més, la "insuficient justificació" de la disponibilitat d'aigua per als hivernacles tecnificats, el diagrama de gestió dels quals es considera "irreal, imprecís i inviable". Aquests hivernacles implicarien un increment del 45% de la despesa d'aigua per activitats econòmiques de tot el municipi.

Altres irregularitats urbanístiques i ambientals greus

StopAgroparc denuncia diverses irregularitats addicionals:

Fragmentació urbanística i ambiental : El projecte afecta dos municipis (220 ha), però la MPOUM impugnada només abasta Gelida (94 ha), ignorant la normativa urbanística que exigeix un planejament supramunicipal i una avaluació ambiental global.

Manca de justificació de l'interès territorial : Les promeses de 1.000 llocs de treball i 50.000 visitants no estan corroborades per estudis. De fet, un estudi de la Universitat Pompeu Fabra contradiu la creació de feina a causa de l'automatització prevista.

Reclassificació il·legal i excés d'ocupació : La MPOUM reclassifica il·legalment sòl no urbanitzable d'especial protecció a sòl urbanitzable industrial i terciari, i crea la nova clau 11h ("sòl agrícola hivernacles"), incompatible amb la condició de sòl especialment protegit. L'ocupació en la parcel·la Clau 7g (75,6%) excedeix el 50% permès.

Impactes sobre paisatge i connectivitat ecològica : El projecte generarà un "impacte greu, visible, evident i irreversible" sobre el paisatge i fragmentarà els connectors ecològics essencials, crucials per al flux d'espècies.

Ignora el POUM actual: La MPOUM no contempla la construcció d'un nou pont sobre l'Anoia i una variant de la BV-2249, prioritzats pel POUM actual per a un accés acceptable a l'AP7, fet que duplicarà la intensitat de trànsit en una carretera ja problemàtica.

Desviació de poder

La demanda conclou que la redacció i tramitació de la MPOUM han estat impulsades per "clares motivacions alienes a l'interès general", beneficiant exclusivament els interessos de la promotora. S'al·lega que el Departament de Territori i, especialment, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, han actuat amb "manifesta desviació de poder", exercint potestats administratives per a fins diferents dels fixats per l'ordenament jurídic.

L'Associació Naturalistes de Gelida insta el Tribunal a declarar la nul·litat de la MPOUM i a deixar-la sense efecte per no ser conforme a dret.