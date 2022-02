Calendari escolar

Continua la tancada dels membres dels sindicats docents al departament d'Educació

Ahir al migdia, membres dels sindicats docents van ocupar la seu del departament d'Educació com a protesta pel calendari escolar que ha proposat la conselleria pel proper curs.

Per la seva banda, el Conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha tornat a defensar el canvi en el calendari escolar i ha afirmat que si tot el que alguns critiquen són les formes és perquè no hi ha res més a criticar. "No escoltarem mai l'immobilisme", ha dit, i alhora ha insistit que la modificació del calendari era una demanda històrica i que s'ha pres en benefici de l'alumnat. Ha lamentat "la crítica per la crítica" i ha afirmat que ell és conseller "per prendre decisions". Cambray explicarà dilluns la decisió al Consell Escolar, com ha assegurat que ja tenia previst, i ha assegurat que es poden incorporar millores a la seva proposta, com ha defensat que s'ha fet sempre.

Davant d'aquesta situació, els docents han assegurat que no descarten anar a la vaga si el conseller no obre vies de diàleg davant d'aquesta situació. Anar a la vaga és una mesura que es contempla des de tots els sindicats. Davant de la situació de punt mort que es troba el conflicte, els docents també han demanat la dimissió del conseller.