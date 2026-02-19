Accident al Parc Mediambiental de la Selva

El passat 12 de febrer cap a les 11.00 h va tenir lloc al Parc Mediambiental de La Selva, gestionat per l'empresa NORA, un aparatós accident quan un operari maniobrant un camió va col·lisionar amb la columna d'unes de les naus que cobreixen l'espai de descomposició del compostatge, el xoc va produir un efecte dominó entre la columnata (que arriba a medir uns 6 metres d'alçada), que va acabar tirant a terra prop de 600m2 de sostre, durant la jornada laboral acostumen a treballar en aquest espai diverses persones, i encara que afortunadament només hi ha hagut danys materials, un accident d'aquestes característiques podría haber supossat unes conseqüències greus per a la integritat física de la plantilla que hi treballa.
Per al comitè d'empresa "els efectes de l'incident no és més que l'enèsima mostra de la precària situació en la que es troba el Parc Mediambiental que afecta a plantilla i usuàries, i la reparació de l'espai malmès será una partida económica provinent dels nostres impostos que en lloc que millorar l'espai servirà per corregir la deixadesa practicada en altres moments." i que "es tracta d'un espai on habitualment maniobra maquinària pesada, camions, excavadores, i una col·lisió d'aquest tipus és un supòsit que s'hauria de tenir en compte a l'hora de dissenyar aquest espai".