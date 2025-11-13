La Fundació Randa commemora els 50 anys de la Plantada de Xirinacs davant la Model

La Fundació Randa – Lluís M. Xirinacs ha organitzat tot un seguit d’actes per commemorar el cinquantè aniversari de la Plantada de Lluís Maria Xirinacs davant la presó Model de Barcelona, un gest emblemàtic de lluita no-violenta en favor de l’amnistia i les llibertats democràtiques durant la recta final del franquisme. El programa s’estén del 20 al 29 de novembre i combina reflexió, memòria històrica i reivindicació cívica.
Dijous 20 de novembre – Pineda de Mar: Xerrada “La traïció dels líders”
Els actes s’inicien el dijous 20 de novembre a les 19.30 h amb la conferència “La traïció dels líders”, de Lluís M. Xirinacs, que serà presentada i contextualitzada per Àngels Baldó i Antoni Aceves, membres de la Fundació Randa. L’acte, organitzat conjuntament amb Òmnium Cultural de l’Alt Maresme i l’ANC de Pineda de Mar, tindrà lloc a la Sala 1 d’Octubre de la Seu d’Òmnium Cultural, al carrer Montpalau 12-14.
Divendres 21 de novembre – Declaració Institucional al Ple de Barcelona
L’endemà, divendres 21 de novembre, el Ple de l’Ajuntament de Barcelona llegirà una Declaració Institucional en reconeixement a l’acció no-violenta de Xirinacs i al significat de la Plantada cinquanta anys després. La iniciativa ha estat impulsada per la Fundació Randa i ha obtingut el consens dels grups municipals d’Esquerra Republicana (que la presentarà), Junts, Partit Socialista de Catalunya i Barcelona en Comú.
Amb aquest acord, el consistori barceloní reivindica la vigència del compromís de Xirinacs amb els drets humans, l’amnistia i la desobediència civil pacífica.
Dissabte 29 de novembre – Inauguració de l’exposició “Xirinacs 1975. La força de la noviolència” a la Model
El programa culminarà el dissabte 29 de novembre a les 12 h amb la inauguració de l’exposició “Xirinacs 1975. La força de la noviolència” a l’antiga presó Model de Barcelona (c/ Entença, 155). L’exposició es podrà visitar del 29 de novembre de 2025 a l’1 de febrer de 2026.
L’acte inaugural comptarà amb parlaments de membres de la Fundació Randa i del director del Memorial Democràtic, així com amb l’actuació de la Coral Xirinacs 2025, dirigida per Cristina Colomer Tèrmens. La jornada clourà amb una visita guiada pels espais de la Model.