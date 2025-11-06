Més llars llogateres però menys contractes: les pròrrogues per esquivar la regulació de lloguers

Ahir es van fer públiques les dades del II trimestre del 2025 sobre els preus del lloguer i el nombre de contractes signats a Catalunya. Segons les xifres de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), s’han registrat per primera vegada algunes pujades en els preus del lloguer respecte al mateix trimestre de l’any anterior especialment fora de Barcelona. A Catalunya passen de 822,98 a 854,70 interanualment, és a dir, un 3,9% més entre el II Trimestre del 2024 i del 2025. En canvi, a Barcelona la pujada és poc significativa, passant de 1131,8 a 1135,55. Cal destacar, que la pujada és especialment notòria si ens fixem en els municipis que no estan declarats àrees tensionades i que per tant no apliquen topalls, on l’augment és del 11,2% interanualment. És prematur avançar grans conclusions amb aquestes dades inicials, atès que poden influir diferents factors, com ara l’estacionalitat, però les xifres mostren algunes dinàmiques significatives.
Més llars llogateres però menys nous contractes: pròrrogues per esquivar la llei
Si atenem al número de nous contractes signats, la xifra continua caient, com ja va fer el trimestre anterior. El II Trimestre d’aquest any es van signar a Catalunya 26.416 nous contractes enfront dels 29.311 del mateix periode de l’any anterior. Encara que la xifra segueixi caient, això no implica que hi hagi menys pisos llogats: n'hi ha més, tal com indica l’Incasòl en l’anàlisi de saldo dels contractes habituals on es mostra un saldo positiu de 2285 durant el II Trimestre del 2025.
La tendència a la baixa de nous contractes signats durant els últims anys pot explicar-se perquè les pròrrogues de contractes estan tenint un paper important, tal com observem setmanalment amb els centenars de llogaters que s’apropen a les nostres assemblees llogateres. Les pròrrogues de contractes, si bé deixen el llogater en una situació d'inestabilitat, ja que es fan per períodes curts, són una via perquè rendistes i immobiliàries esquivin fer contractes nous que apliquin baixades de preus i apliquin els nous drets que hem anat conquerint. Dit d’una altra manera, és una forma d'evitar aplicar la nova legislació. Davant aquesta tendència, que afecta directament l’estabilitat de les llars, fem una crida als llogaters perquè vinguin al Sindicat i negociïn un nou contracte de lloguer amb preus regulats i reclamem que els contractes es renovin automàticament un cop finalitzin, per garantir la protecció dels llogaters i l’aplicació de la regulació de lloguers.
Manca de sancions i d’inspeccions que garanteixin el compliment de la regulació
El que sí que sabem és que el cos d'inspectors promès el passat 8 d’abril encara no s'ha desplegat i que vuit mesos després de l’aprovació del règim sancionador l’administració pública encara no ha posat cap sanció contra els rendistes que se salten la llei de regulació dels lloguers. Per la nostra banda, el Sindicat de Llogateres sí que estem tenint un paper proactiu i a inicis d’octubre vam registrar fa un mes 50 denúncies contra 35 immobiliaries i particulars per incomplir de manera sistemàtica la regulació de lloguers en la publicació d’anuncis.
Lloguers de temporada i d’habitacions: la part del mercat que no està regulada
Seguim tenint una part molt important del mercat no regulat: lloguers de temporada i d'habitacions. Entre l’any 2023 i el 2024 els lloguers temporals van augmentar un 44% a Catalunya, de 9.330 a 13.517, tal com indica l’Incasòl. Aquesta tendència a l’alça també es pot veure en xifres interanuals: si al II Trimestre del 2024 es van signar 2.571 contractes, el mateix trimestre d’aquest any s’hi han signat 3.177.
De res serveix tenir un control de preus si és possible saltar-te'l fent un altre tipus de contracte. Després d’anys advertint que calia regular els lloguers temporals i d’habitacions i d’haver registrat propostes legislatives per fer-ho tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, la setmana passada es va aprovar a la Comissió de Territori i Habitatge el dictamen del projecte de llei per tal d’aprovar-lo al ple del Parlament. Junts i el PPC, però, ho han portat al Consell de Garanties Estatutàries, per tant, es calcula que fins al desembre no es podrà portar la llei al Parlament per tal que s’aprovi.
Cal abaixar els preus dràsticament
Centenars de milers de persones van sortir el curs passat als carrers reclamant la baixada urgent del preu dels lloguers. El Sindicat ho diem clar: no hem vingut a congelar uns preus del lloguer infladíssims que s’emporten més de la meitat dels nostres sous. Els lloguers han de baixar dràsticament, per això continuem posant totes les energies en seguir organitzant cada vegada més llogaters i més blocs davant pujades de lloguer i expulsions, per aconseguir nous contractes de lloguer amb baixades de preu que donin estabilitat a les llars. Per això continuarem posant al centre l’eina #EnsQuedem (no marxar quan s’acaba el contracte) i les vagues de lloguer per garantir el dret a l’habitatge a través de la lluita sindical.
Fem una crida a tots els llogaters a defensar-se. Som nosaltres els que ens hem de plantar si ens fan fora de casa o ens volen apujar el lloguer. Hem decidit no deixar-nos estafar ni deixar-nos trepitjar. Que ningú marxi de casa, que ningú accepti cap abús més: veniu al Sindicat.