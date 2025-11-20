La mobilització sostinguda pel veïnat de Canet de Mar, Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta ha aconseguit frenar el projecte de la segona sortida de la C-32 al seu pas pel Maresme. Després de mesos d’al·legacions, accions i pressió veïnal, el Departament de Territori ha exclòs aquesta sortida del paquet de sis noves connexions previstes a la comarca.
Tot i que els darrers dies han circulat informacions confuses, des de la Coordinadora per la Defensa del Territori (CEAC) asseguren que aquesta decisió s’ha confirmat en diverses comunicacions amb el Departament, malgrat que encara no s’han fet públiques les respostes oficials a les al·legacions.
Segons la informació contrastada, la situació actual és la següent:
-
La sortida queda fora de l’actual projecte d’ampliació de la C-32 al Maresme i, per tant, no s’executarà.
-
La decisió respon a les al·legacions presentades, que posaven en dubte la utilitat real de la sortida i alertaven del seu gran impacte ambiental.
-
No es planteja cap alternativa ni una nova proposta de sortida: qualsevol iniciativa futura hauria de començar de zero, amb nou finançament i tramitació.
-
El cas genera un precedent dissuasiu: l’estudi tècnic i el debat territorial deixen clar que no existeix cap ubicació viable, ni cap a Sant Pol —massa propera a l’accés actual— ni cap a Canet —sense espai adequat.
Des de la CEAC consideren que el rebuig confirma que es tractava d’un projecte “innecessari i perjudicial”, alineat amb un model de mobilitat basat en el vehicle privat, en lloc de reforçar el transport públic i les alternatives sostenibles.
Un triomf de la mobilització veïnal
Els col·lectius impulsors recorden que la campanya “Aturem la 2a sortida” va mobilitzar centenars de persones, omplint carrers i balcons de domassos i aconseguint treure al carrer més de 500 persones el mes de maig passat. “Gràcies a la mobilització ho hem aconseguit”, afirmen.
Un Maresme sota pressió urbanística
La coordinadora també ha volgut expressar suport a altres lluites actives a la comarca que denuncien projectes similars o derivats de la mateixa lògica territorial:
-
Defensa del Pla de Balasc i els seus valors agrícoles.
-
Rebuig a l’allargament de la C-32 fins a Lloret.
-
Oposició a possibles nous accessos a Pineda i Calella.
-
Mobilitzacions contra urbanitzacions que incrementen la saturació i el risc d’inundacions, com a Premià de Mar i Arenys de Mar.
Mirant endavant
La CEAC celebra la victòria aconseguida i agraeix públicament el paper de la ciutadania de Canet, Sant Pol i Sant Cebrià: “Ha estat possible gràcies a la implicació de centenars de veïns i veïnes. Continuarem treballant per un altre model de Maresme i de país.”
Tot i el pas endavant, alerten que cal mantenir l’organització davant de possibles nous projectes: “Hem guanyat aquesta batalla, però cal estar preparats per respondre a futures amenaces al territori.”