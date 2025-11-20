Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Territori

Aturada la nova sortida de la C-32 a Canet, Sant Pol i Sant Cebrià

Maresme
Aturada la nova sortida de la C-32 a Canet, Sant Pol i Sant Cebrià

La pressió veïnal força el Departament de Territori a descartar la segona sortida de la C-32 al Maresme, considerada la més innecessària i amb major impacte ambiental.

20/11/2025 Territori

La mobilització sostinguda pel veïnat de Canet de Mar, Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta ha aconseguit frenar el projecte de la segona sortida de la C-32 al seu pas pel Maresme. Després de mesos d’al·legacions, accions i pressió veïnal, el Departament de Territori ha exclòs aquesta sortida del paquet de sis noves connexions previstes a la comarca.

Tot i que els darrers dies han circulat informacions confuses, des de la Coordinadora per la Defensa del Territori (CEAC) asseguren que aquesta decisió s’ha confirmat en diverses comunicacions amb el Departament, malgrat que encara no s’han fet públiques les respostes oficials a les al·legacions.

Segons la informació contrastada, la situació actual és la següent:

  • La sortida queda fora de l’actual projecte d’ampliació de la C-32 al Maresme i, per tant, no s’executarà.

  • La decisió respon a les al·legacions presentades, que posaven en dubte la utilitat real de la sortida i alertaven del seu gran impacte ambiental.

  • No es planteja cap alternativa ni una nova proposta de sortida: qualsevol iniciativa futura hauria de començar de zero, amb nou finançament i tramitació.

  • El cas genera un precedent dissuasiu: l’estudi tècnic i el debat territorial deixen clar que no existeix cap ubicació viable, ni cap a Sant Pol —massa propera a l’accés actual— ni cap a Canet —sense espai adequat.

Des de la CEAC consideren que el rebuig confirma que es tractava d’un projecte “innecessari i perjudicial”, alineat amb un model de mobilitat basat en el vehicle privat, en lloc de reforçar el transport públic i les alternatives sostenibles.

Un triomf de la mobilització veïnal

Els col·lectius impulsors recorden que la campanya “Aturem la 2a sortida” va mobilitzar centenars de persones, omplint carrers i balcons de domassos i aconseguint treure al carrer més de 500 persones el mes de maig passat. “Gràcies a la mobilització ho hem aconseguit”, afirmen.

Un Maresme sota pressió urbanística

La coordinadora també ha volgut expressar suport a altres lluites actives a la comarca que denuncien projectes similars o derivats de la mateixa lògica territorial:

  • Defensa del Pla de Balasc i els seus valors agrícoles.

  • Rebuig a l’allargament de la C-32 fins a Lloret.

  • Oposició a possibles nous accessos a Pineda i Calella.

  • Mobilitzacions contra urbanitzacions que incrementen la saturació i el risc d’inundacions, com a Premià de Mar i Arenys de Mar.

Mirant endavant

La CEAC celebra la victòria aconseguida i agraeix públicament el paper de la ciutadania de Canet, Sant Pol i Sant Cebrià: “Ha estat possible gràcies a la implicació de centenars de veïns i veïnes. Continuarem treballant per un altre model de Maresme i de país.”

Tot i el pas endavant, alerten que cal mantenir l’organització davant de possibles nous projectes: “Hem guanyat aquesta batalla, però cal estar preparats per respondre a futures amenaces al territori.”

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Èxit d'assistència a la XXIII edició dels Premis Joan Coromines a Mataró
  2. El veïnat i lANC de Sant Just Desvern mantenen la mobilització davant la inacció del govern municipal sobre lagressió policial
  3. Homenatge a Joan Rocamora i presentació dels llibres "Escrits en llibertat" i "Joan Rocamora un retrat calidoscòpic"
  4. Laltre centre de tortura de la Via Laietana
  5. Poble Lliure i La Forja convoquen un acte polític nacional per fer foc nou a lindependentisme desquerres
  6. La Fundació Randa commemora els 50 anys de la Plantada de Xirinacs davant la Model
  7. Fa un any que ens va deixar l'amic i company Joan Rocamora i Aguilera
  8. Manifestació a Badalona contra el desallotjament més gran de Catalunya: 400 persones poden acabar al carrer d'un sol cop
  9. Crida a omplir Urquinaona per exigir millores laborals a Educació
  10. Manifestació a Alacant: Defensem la llengua, Som País Valencià
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid