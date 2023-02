Municipalitzacions

La CUP Maresme-nord rebutja la gestió integral del cicle de l'aigua per mitjà d'una empresa mixta

La CUP Maresme-nord ha manifestat la creació de l'empresa integral del cicle d'aigua tant en el fons com en els processos en que s’ha desenvolupat el seu tràmit.

Considera que "la decisió de recórrer a un soci privat és purament política, ja que l’expedient no analitza ni compara els diferents models de gestió, descartant d’antuvi la gestió directe. El fet de no comparar els models no permet evidenciar quins seran els sobrecostos de la gestió privada, i per tant hi ha una manca d’informació alarmant respecte les alternatives possibles i l’impacte econòmic que implicarà".

Sagons la CUP, el projecte ha estat treballat amb opacitat i sense una participació efectiva ni dels municipis ni dels grups comarcals de l’oposició. No hi ha hagut un debat polític profund, no s’ha fet cap esforç per cercar consensos ni per garantir la transparència. Tampoc no hi ha garanties que el control sobre el soci privat serà efectiu, ja que no es concreta com serà l’execució definitiva del servei, amb el risc que allò que es defensa com a mixta (amb majoria pública) acabi quedant en mans totalment privades, escapant del control de l’administració.

Puntualiza la CUP, el govern del Consell Comarcal del Maresme (ERC i JxCat), en comptes de treballar per tal que la comarca no depengui d’empreses privades per la gestió de l’aigua, continua afavorint aquells que fan d’un bé essencial el seu negoci especulatiu. Una ofensiva privatitzadora que prorroga durant 15 anys, com a mínim, la possibilitat d’un canvi de paradigma necessari arreu del territori.

