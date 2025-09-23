Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública

Cicle de debats "Futur de la Mobilitat en un Maresme al limit II"a Premià de Mar

Mobilitat
Cicle de debats "Futur de la Mobilitat en un Maresme al limit II"a Premià de Mar

Organitzat per la Coordinadora Preservem El Maresme

23/09/2025 Res-pública

2@ Jornada de Debat: Transport Públic Alternativa de futura
Dissabte 27 de setembre les 18.00 h.

Centre Cívic
C/ de l'Esperança, 19
Premià de Mar

- Propostes de millores al transport públic
- Futur de la R1 davant la regressió del litoral

 

La Coordinadora Preservem El Maresme és una coordinadora oberta al conjunt de la ciutadania i compta amb el suport a la seva crida de 87 entitats de la comarca i de centenars de persones de tots els àmbits de la societat civil, conscients de la importància que representa la mobilitat i compromeses amb el futur de la terra que els acull. Així, vol exercir el dret democràtic de participar en la presa de decisions juntament amb els seus representants per obtenir el millor per al territori i els seus ciutadans i està disposada a informar, mobilitzar‐se i tornar a dur a terme totes les accions que siguin necessàries en cas que els governants no compleixin els compromisos electorals adquirits amb la ciutadania.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Mor Lluís Serra Sancho, històric independentista de Sant Andreu i membre de Meridiana Resisteix
  2. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  3. La unitat nacional és el moll de los de lindependentisme
  4. Actes d'homenatge al Txiqui i als darrers afusellats pel franquisme
  5. Sis dOctubre de 1934 i 1 doctubre de 2025
  6. 27 de setembre de 1975
  7. Preservem el Maresme valora positivament la segona jornada de debat sobre el transport públic i el futur de la R1
  8. Milers de veus clamen contra Mazón en lonzena marxa
  9. La llibertat viscuda no es pot esborrar, és la llavor de l`alliberament
  10. LANC denuncia les vulneracions de drets humans de lEstat espanyol davant del Consell de Drets Humans de lONU
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid