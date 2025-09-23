2@ Jornada de Debat: Transport Públic Alternativa de futura
Dissabte 27 de setembre les 18.00 h.
Centre Cívic
C/ de l'Esperança, 19
Premià de Mar
- Propostes de millores al transport públic
- Futur de la R1 davant la regressió del litoral
La Coordinadora Preservem El Maresme és una coordinadora oberta al conjunt de la ciutadania i compta amb el suport a la seva crida de 87 entitats de la comarca i de centenars de persones de tots els àmbits de la societat civil, conscients de la importància que representa la mobilitat i compromeses amb el futur de la terra que els acull. Així, vol exercir el dret democràtic de participar en la presa de decisions juntament amb els seus representants per obtenir el millor per al territori i els seus ciutadans i està disposada a informar, mobilitzar‐se i tornar a dur a terme totes les accions que siguin necessàries en cas que els governants no compleixin els compromisos electorals adquirits amb la ciutadania.