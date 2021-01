En defensa del territori

Denuncia pública per la gestió deslleial de Comissionat per la preservació del litoral depenent del Consell Comarcal del Maresme

La Plataforma Preservem el Litoral del Maresme proposa la dissolució del Comissionat perquè ha actuat davant el Ministerio amb deslleialtat, sense haver consultat ni respectat les diferents opinions dels ajuntaments afectats, davant unes actuacions de gran envergadura que afectaran de forma irreversible l’actual morfologia del nostre litoral.

Apunta que el Consell Comarcal del Maresme, que està impulsant l’execució del projecte “Estrategia de Actuación en el Maresme (2014)” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, consistent en la construcció de desenes d’espigons i dragats massius, malgrat l’oposició dels municipis afectats.

Per a la Plataforma, la 1a fase d’actuacions, a Premià de Mar i al Masnou, es troba molt avançada, amb la Declaració d’Impacte Ambiental, publicada el passat 9 de desembre de 2020 i que s’ha dut a terme sense participació ni opinió dels municipis afectats. Tots dos ajuntaments han fet pública la seva oposició al projecte, n’han reclamat la retirada a través de declaracions institucionals i han fet al·legacions de fons a la Declaració d’Impacte Ambiental. Tot i així, les seves demandes han estat omeses reiteradament pel Comissionat del Consell Comarcal i el Ministerio.

La Platafoma proposa la reinvindicació històrica, substituir el Comissionat per la Taula per la Gestió del Litoral del Maresme, que té com a objectiu dissenyar un “Pla integral per la gestió de les platges i la sostenibilitat del territori”, i que estaria integrada per tots els actors que viuen, treballen, fan ús, són coneixedors i tenen poder de decisió sobre el territori per tal de buscar la millor solució per gestionar el litoral del Maresme.

Considera que el litoral de la comarca del Maresme i el Delta de la Tordera han patit més de mig segle d'intervencions insostenibles. El projecte del Ministerio que està impulsant el Consell Comarcal torna a optar per les mateixes solucions que s’han estat adoptant des dels anys 70, basades en l’extracció massiva de sorres del fons marí i la modificació de la morfologia del litoral amb la construcció d’espigons que interrompen la dinàmica litoral, i que el pas del temps ha demostrat que han estat un absolut fracàs.

La posada en marxa d’aquesta Taula per la Gestió del Litoral del Maresme és una eivindicació de la Plataforma Preservem el Litoral, i ha estat impulsada amb un manifest que han signat desenes de persones vinculades al món científic i tècnic.