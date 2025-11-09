Els actes s’emmarquen en la commemoració de l’aniversari de la Llei d'ús i ensenyament del valencià (LUEV), que enguany arriba en un context polític marcat pels atacs al valencià, la retirada de línies educatives en català i el retrocés de la presència de la llengua als mitjans públics i a l’administració.
Segons l’organització, cal respondre col·lectivament a l’ofensiva contra la llengua. En el cartell de convocatòria, Alacant pel Valencià afirma: “En un moment d’atacs constants a la llengua i a la convivència, diguem prou. Defensem el valencià, defensem el País Valencià.”
Programa d’actes
Dimarts 18 de novembre — 19.30 h: Seu UA Ramon y Cajal. Taula rodona: "El País Valencià des d’Alacant".
Divendres 21 de novembre — 17.30 h: CEIP Joaquín Sorolla, Concert de La Factoria de Sons.
Diumenge 23 de novembre — 12.00 h: Escales IES Jorge Juan → Ajuntament d’Alacant, Gran manifestació: “Defensem la llengua, Som País Valencià”.
La imatge difosa per la plataforma mostra una multitud de persones caminant en manifestació amb pancartes i una gran capçalera que diu "Alacant pel Valencià", tot indicant la voluntat de convertir Alacant en capital de la defensa del valencià durant aquest cap de setmana.