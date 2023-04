Medi ambient

La plataforma Preservem El Maresme presenta un Manifest per reactivar la lluita ecologista i la defensa del territori

El manifest esmenta una llarga llista de temes relacionats amb la mobilitat, l'urbanisme i l'habitatge, però també aspectes com ara la recollida de residus, la gestió de l'aigua o la preservació del litoral com a prioritats a la comarca. També demana una millor protecció de l'espai natural, la pagesia o com afrontar la crisi climàtica i energètica.

La coordinadora Preserven El Maresme ha decidit reorganitzar-se i donar un nou impuls a totes aquestes lluites. Per aquest motiu, aquest dijous han entrat per registre al Consell Comarcal un manifest, que sota el títol "Activem el territori per viure", inclou tot un llistat de demandes per tal de replantejar les actuals polítiques ambientals de la comarca.

El catàleg de greuges de la coordinadora, que aplega una vintena d'associacions i col·lectius ciutadans de tota la comarca, és llarga i té en la mobilitat una de les principals reivindicacions. Però no és l'única. El litoral maresmenc, un dels principals actius del territori, també forma part de les seves prioritats. En aquest àmbit critiquen el pla per a la protecció de la costa que vol tirar endavant el Ministeri per a la Transició Ecològica. Amb un pressupost de més de 50 milions, s'inclouen tant la reposició de sorra com la construcció de nous espigons.