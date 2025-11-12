Les darreres setmanes, la campanya en defensa de les habitants del B9 ha aconseguit sumar centenars de firmes a favor, inclosos els principals agents del moviment per l'habitatge o del moviment antiracista a Catalunya. Mitjans d'àmbit estatal i català, a més dels locals, s'han interessat pel cas, atrets per la dimensió d'aquest davant la possibilitat que més de 400 persones siguin desallotjades d'un sol cop i pel seu vessant racista, ja que la majoria d'habitants són migrants subsaharians.
Les més de 400 persones que habiten al B9 no tenen cap alternativa habitacional i a la majoria ni les han atès des de Serveis Socials o Habitatge de Badalona. Moltes d'elles venen ja de desnonaments de naus i assentaments previs, on no els han donat cap alternativa. En cas de produir-se el desnonament, seran llençades de nou al carrer en el desnonament més gran de Catalunya dels darrers anys.
Davant d'això, els col·lectius que lideren la defensa del B9 i els seus habitants, començant pel Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), l'Organització Juvenil Socialista (OJS) a Badalona, la plataforma Badalona Acull, la Fundació Cepaim o la Comunitat Negra Africana i Afrodescendent a Catalunya (CNAACAT), han decidit convocar una manifestació el pròxim dissabte 22 de novembre a les 12h a Badalona.
El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya recorda que a Badalona hi ha més de 8.881 pisos buits i que, per tant, "es donen les condicions materials per a donar alternativa habitacional a 400 persones". Malgrat això, alerten que "es prefereix promoure la construcció publicoprivada amb nous habitatges que es lloguen a preus superiors als 2000 euros". Aquest contrast el veiem en el cas del B9, com recorda la portaveu de la seva secció local del Sindicat a Badalona, Gisela Bermúdez: "a Badalona, l'una al costat de l'altre, hi trobem dues cares del sistema: mentre al canal del Gorg es construeixen pisos de luxe que expulsen a la classe treballadora del barri, dos carrers més enllà ens trobem blocs de pisos que cauen a trossos i edificis i naus buides que són assentaments d'infrahabitatge per la gent més pobre".
Des dels col·lectius organitzadors treballaran els pròxims dies perquè la manifestació sigui massiva, i més davant dels intents de criminalització racista per part de Xavier Albiol i l'extrema dreta a Catalunya. "Si la seva resposta és el desallotjament, la pregunta és simple: on han d'anar aquestes 400 persones?", es pregunta la portaveu del Sindicat. I afegeix: "Si la resposta no és a una alternativa habitacional digne, el que estan proposant és una simple política d'expulsió sobre criteris racistes".
Des del Sindicat, a més, recorden que molts dels habitants actuals del B9 venen de persones expulsades per l'incendi de la Nau del Gorg del 2020, on van morir 5 persones. Allà hi malvivien persones migrants a les quals no se'ls va donar alternativa habitacional i que ara malviuen al B9, després d'haver passat temps al carrer. Davant del posicionament actual d'alguns partits en defensa del B9, la portaveu del Sindicat recorda que "en el cas de la Nau, qui governava l'Ajuntament era Guanyem amb el suport de Comuns, ERC i PSC. Ara governa PP. Tots ells han optat per la política del desallotjament i l'absència d'alternatives reals i dignes".
Contra uns i altres, criden a la unitat de tota la classe treballadora per fer front les polítiques de misèria que permeten aquesta situació, començant per omplir Badalona els carrers de Badalona pròxim 22 de novembre. La manifestació començarà davant la nau cremada al Gorg, per recuperar la memòria de les persones assassinades, amb un breu acte d'homenatge i la instal·lació d'una placa commemorativa, i finalitzarà davant de l'Ajuntament de Badalona amb parlaments de les 5 organitzacions convocants.