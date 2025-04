En defensa del territori

La pressió urbanística amenaça el Pla de Balasc al Maresme

El sindicat critica i denuncia que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) legalitza un seguit d’actuacions fetes a la zona hotelera com l’ocupació il·legal de zones verdes i equipaments i una construcció de més sostre per als hotels.

Unió de Pagesos considera que l’ampliació del vial a la zona agrícola del Pla de Balasc, que inclou la construcció d’un pas soterrat sota la via que connectarà la zona hotelera amb la façana marítima, “pot ser el primer pas” per destruir “una peça important del sistema costaner” que fins ara estava protegida pel PDU (pla director urbanístic) del sistema costaner (PDUSC). El sindicat assegura que els agricultors de la zona no necessiten un vial de 15 metres i que l’actuació és una concessió més al sector hoteler del municipi.

També han trobat irregularitats omeses els darrers anys durant el desenvolupament de la zona hotelera del municipi “que poden demostrar”. Entre altres, el nou POUM que s’està tramitant inclou ocupacions il·legals de zones verdes i equipaments i increments injustificats d’edificabilitat en alguns establiments, segons Unió de Pagesos.