Primera victòria de la vaga de lloguers contra La Caixa: 170 famílies de Banyoles, Lleida i Mollet podran quedar-se a casa

La vaga de lloguers comença a donar fruits. El bloc de 57 pisos protegits de Banyoles, propietat d’Inmocriteria —la immobiliària de La Caixa—, serà adquirit per l’Incasòl i quedarà blindat com a habitatge públic i protegit per sempre, tal com ha anunciat aquest matí Salvador Illa al programa Cafè d’Idees. Es tracta de pisos protegits que la Fundació La Caixa va construir amb diners públics, però mantenint la gestió en mans privades i que, després, va traspassar a Inmocriteria. Al cap de vint anys, el règim de lloguer protegit d'aquests pisos s'extingia i La Caixa va començar a expulsar els veïns per poder vendre i privatitzar aquests pisos. Durant tots aquests anys, els llogaters han estat patint clàusules abusives, manca de manteniment i uns preus inflats per sobre dels límits de l'habitatge protegit, la qual cosa els va portar l’any 2020 a organitzar-se amb el Sindicat de Llogateres.
La compra de Banyoles, on hi viuen part de les llogateres en vaga, s’anuncia conjuntament amb l’adquisició de dues promocions més de La Caixa ubicades a Mollet del Vallés i a Lleida. Justament les llogateres de Lleida van decidir la setmana passada sumar-se a la vaga de lloguers. El traspàs d’aquests habitatges protegits en procés de desqualificació cap al parc públic d’habitatge és la principal demanda de la vaga de lloguers contra La Caixa, en marxa des del passat 1 d’abril per 68 famílies.
Set mesos en vaga i més de 225.000€ de lloguers retinguts en un compte col·lectiu
Aquest anunci arriba després de més de set mesos de vaga sostinguda per 68 famílies de Banyoles, Sentmenat, Sitges i Palau-solità i Plegamans. Des de l’abril, han retingut més de 225.000 euros en lloguers i han portat Inmocriteria als tribunals per imposar clàusules abusives en 1.700 contractes i per exigir la devolució de més de 300.000 euros cobrats en concepte d’IBI. Es tracta de la vaga de lloguers més important dels darrers anys i ja ha obtingut una primera conquesta tangible.
L’organització llogatera, però, va més enllà. Les llogateres dels habitatges protegits de La Caixa s’estan organitzant des del 2020, estenent la lluita a bloc a bloc i arreu el territori. En el cas de les promocions de Lleida, les llogateres van decidir fa una setmana sumar-se a la vaga de lloguers. Fa mesos que s’estan organitzant de la mà del Sindicat de Llogateres i de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca de Lleida, gràcies a un conveni de doble afiliació signat en el marc de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya. L’organització llogatera va estenent-se mes a mes a la dotzena de blocs de llogaters repartits arreu el territori que estan lluitant de forma coordinada i amb el Sindicat en suport a la vaga de lloguers i les seves demandes.
La vaga continua fins que tots els blocs en vaga passin a ser parc públic
Però la lluita no s’acaba aquí. El Sindicat de Llogateres reclama que també siguin adquirits la resta de blocs en vaga —Can Peric i Can Vilar a Sentmenat; Plana Est i Blanca Subur a Sitges; i Illa d’en Pla a Palau-solità i Plegamans—, així com totes les promocions de la Fundació La Caixa que actualment estan en procés de desqualificació d’habitatge protegit i que sumen més de 1300 habitatges. També exigeix que La Caixa retiri immediatament totes les demandes d’expulsió i processos judicials oberts contra les famílies vaguistes. Els diners retinguts per la vaga no es pagaran fins que l’entitat s’assegui a negociar.
Al bloc de Banyoles, que ara passarà a ser públic, la comunitat llogatera ja ha avançat que continuarà fins que s’assoleixen les demandes i reclama a l’Incasòl que reconegui el dret de negociació col·lectiva, que els contractes es renovin sense clàusules abusives i amb lloguers ajustats als ingressos de les llars i que es faci un manteniment digne dels edificis.
Aquesta victòria demostra que la vaga de lloguers serveix i que l’organització de les llogateres és l’única garantia per defensar el dret a l’habitatge. El Sindicat de Llogateres fa una crida a solidaritzar-se amb les vaguistes, omplir la caixa de resistència i sumar-se al Sindicat. "Quan les llogateres ens plantem, guanyem", afirmen