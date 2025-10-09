Llibertat.cat
Drets i Llibertats

Presentació del llibre "Tot mirant enrere. Històries de la clandestinitat" de Robert Surroca

Memorial Democràtic
Presentació del llibre "Tot mirant enrere. Històries de la clandestinitat" de Robert Surroca

4 d’octubre de 2025. 19 hores. Llibreria Ona. Carrer Pau Claris, 94. Barcelona

09/10/2025 Drets i Llibertats

Dins dels actes organitzats per la Generalitat de Catalunya per commemorar la mort del dictador Francisco Franco i la recuperació dels drets i les llibertats democràtiques a l’Estat Espanyol, el Memorial Democràtic, conjuntament amb la Fundació Reeixida, organitza la presentació del llibre Tot mirant enrere. Històries de la clandestinitat publicat per Editorial Base i del que és autor Robert Surroca i Tallaferro.

A través de les seves memòries, Surroca relata la trajectòria dels militants del Front Nacional de Catalunya en la lluita contra el franquisme incidint en les accions de propaganda, passos clandestins de la frontera pirenaica, la lluita per la preservació de la llengua i la identitat catalanes davant el risc constant de la repressió. El volum constitueix, a més d’un recorregut per la trajectòria personal del propi Surroca, un reconeixement a la trajectòria dels militants del Front Nacional de Catalunya en la lluita contra la dictadura i pel restabliment de les llibertats.

El director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, obrirà l’acte de presentació del llibre que comptarà amb la intervenció de la periodista Clàudia Pujol, directora de la revista Sàpiens, que mantindrà un diàleg amb l’autor del llibre.

