Jerarquització del trànsit, és a dir, organitzar i ordenar la xarxa viària segons la seva funció i el tipus de mobilitat que ha de prioritzar. Que cada carrer tingui un paper clar: primer els vianants, després les bicicletes i el transport públic, i finalment els cotxes. Això és la jerarquització del trànsit.
Calen mesures urgents perquè els carrers siguin més tranquils i segurs, amb menys soroll, menys velocitat i menys cotxes. Això és la pacificació dels carrers i no podem esperar a més enllà del 2030 per fer-ho.
Cal donar més espai i seguretat a les persones i reduir el protagonisme dels vehicles a motor. Es tracta de recuperar els carrers per fer-hi vida, no només per travessar-los. Això vol dir reduir la velocitat del trànsit dins de la ciutat, però sobretot disminuir-ne l’ús, afavorint els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic.
Cal una planificació pre-variant que canviï la manera com ens movem dins la ciutat
Cal una planificació pre-variant (PMUS) que canviï la forma de moure’ns internament. A dia d’avui, l’Ajuntament està redactant un PMUS com si ja tinguéssim variant, i no té ni cap ni peus. Aquest PMUS tindrà una vigència de 6 anys, és a dir, tota l’etapa pre-variant.
Olot ja disposa d’un PMUS aprovat el 2014, pensat per a l’etapa pre-variant, però mai no s’ha aplicat. Tot i això, els estudis de trànsit del tram d’Olot i del projecte constructiu parteixen de la hipòtesi que aquest pla ja està executat, és a dir, que la ciutat ja ha jerarquitzat i pacificat la seva xarxa viària. D’aquest supòsit en depenen bona part dels beneficis promesos de la variant.
Ara, el 2025, l’Ajuntament ha iniciat una revisió del PMUS per dibuixar un escenari post-variant, com si la infraestructura ja existís. No té cap sentit. Per llei, la vigència d’un PMUS és de sis anys, de manera que un pla redactat el 2025 caducarà el 2031. En conseqüència, només cobrirà l’etapa de construcció i no podrà aplicar-se després sense tornar-lo a revisar.
Mentrestant, la ciutat continuarà com ara, amb els mateixos problemes de trànsit i els mateixos greuges per als veïns i veïnes dels carrers més afectats. El que cal és un pla de transició, que actuï mentre esperem la variant, transformant progressivament la mobilitat interna perquè, quan arribi, la ciutat ja estigui preparada i en reculli els beneficis reals.
Cal recordar que l’estudi de trànsit del projecte constructiu ja adverteix que, fins i tot si Olot hagués fet els deures, al cap de vint anys tornaríem als nivells actuals o pitjors.
Sobre els terminis
La CUP critiquen durament Junts i PSC per haver generat falses expectatives al veïnat, afirmant que la variant arribaria en un termini impossible. El desembre passat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va anunciar que preveien licitar les obres durant el segon trimestre de 2025 i que la variant entrés en servei el 2029.
Aquesta ha sigut l’última de les promeses fetes, i avui ja sabem que no es podrà complir. Tot just ha finalitzat el període d’al·legacions del tràmit d’audiència. Ara cal que la Generalitat valori totes les aportacions i que, conjuntament amb l’enginyeria redactora del projecte, corregeixi les mancances detectades.
Fins i tot si el procés avancés amb una rapidesa poc habitual i s’aprovés el projecte definitiu a finals de 2025 o principis de 2026, encara caldria que la Generalitat hi destinés el pressupost necessari i iniciés els terminis de licitació, que per la magnitud i dificultat tècnica del projecte s’allargaran diversos mesos. En conseqüència, en el millor dels casos, les obres es podrien adjudicar, o com a molt, licitar, a finals de 2026, amb una durada mínima de quatre o cinc anys, és a dir, el 2030.
La formació assembleària ha exigit a l’Ajuntament i a la Generalitat que siguin transparents amb els terminis i que assumeixi les mesures imprescindibles per generar un canvi de mobilitat interna.
La CUP assenyala que ningú no està sent sincer sobre quan pot estar realment construida aquesta infraestructura. Les persones tècniques consultades per la CUP asseguren que és molt poc probable que la variant estigui enllestida abans de 2030.