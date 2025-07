lluita institucional

La CUP Olot denuncia que l’Ajuntament assumirà costos de la Plaça Mercat que abans pagava Mercadona

Al passat Ple municipal, la CUP va retreure a l’equip de govern que no fos transparent amb les condicions que pesaven sobre el traspàs del supermercat de la Plaça del Mercat. Arran de les negociacions, l’Ajuntament va acabar acceptant cobrir despeses que fins ara assumia el supermercat, com són el manteniment del jardí vertical i les activitats de dinamització de la Plaça.

Fins ara, el supermercat pagava el 80% d’aquestes despeses. Mantenir el jardí vertical de la Plaça Mercat costa aproximadament uns 3.000 euros anuals, una xifra que representa el 0,003% dels beneficis nets de Consum durant l’any 2024. “Creuen sincerament que si s’hagués mantingut fermesa en la negociació, la cadena de supermercats hauria trencat l’acord per una quantitat tan irrisòria?”, els va preguntar Jordi Gasulla, de la CUP.

Aquesta cessió també ha tingut conseqüències en l’activitat de la plaça, ja que la voluntat de Consum de reduir costos també ha comportat deixar de pagar les activitats de dinamització que fins ara s’hi organitzaven. L’Ajuntament, per tant, n’haurà d’assumir el cost si es vol mantenir l’atractiu i la vitalitat de l’equipament. La CUP critica que en el moment d’aprovar la nova concessió no se’ls va informar d’aquesta lletra petita.

El traspàs de la concessió de l’explotació del supermercat a la Plaça del Mercat d’Olot es va aprovar el passat mes de març, mitjançant un Ple extraordinari que la CUP ja va criticar per innecessari, ja que hi havia un altre Ple convocat només dos dies després. Aquesta doble convocatòria va comportat una despesa de més de 8.000 euros per les arques municipals, segons va denunciar la formació assembleària.

La CUP també denuncia que s’ha acceptat com a “millora de l’espai públic” la substitució d’una rampa interna que funcionava perfectament

Una de les condicions que sí que s’havien fet públiques és la d’allargar la concessió cinc anys a canvi que l’empresa invertís 300.000 euros en la millora de l’espai públic. En aquest aspecte, la CUP va ser molt crítica indicant que la rampa automàtica funcionava perfectament i es podrien haver dedicat els 160.000 euros que costa canviar-la a fer una millora real de l’espai públic.

De fet, la formació posa en dubte que realment sigui d’ús públic. “L’antiga rampa està tancada des del dia que Mercadona va tancar. Si fos espai públic, l’hauríem pogut fer servir durant tot aquest temps”, va reblar el portaveu de la CUP, Jordi Gasulla.

Per tot plegat, la CUP acusa el govern municipal de manca de transparència i de posar recursos públics al servei d’una gran empresa privada. La formació assembleària reivindica una gestió responsable i equitativa dels acords amb concessionàries, basada en la corresponsabilitat i l’interès públic, especialment en espais estratègics com la Plaça Mercat.