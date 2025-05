Habitatge

L’Ajuntament d’Olot demana que La Caixa traspassi a l’Incasòl els pisos protegits que té al municipi i que aturi les expulsions de llogaters

Al ple municipal del dijous 22 de maig, el consistori aprovarà per àmplia majoria una moció en què s’insta La Caixa a aturar la venda de pisos protegits a privats i traspassar-ne la propietat a l’Incasòl. Així mateix, es demana que s’aturin les expulsions de veïns i es prorroguin automàticament tots els contractes. Es preveu el vot a favor de la gran majoria de regidors. En paral·lel, s'ha convocat una concentració dels veïns i entitats del municipi davant de l'Ajuntament durant el ple, per donar suport a la lluita dels llogaters de La Caixa.

La Fundació Obra Social La Caixa va construir entre els anys 2002 i 2012 més d’una trentena de promocions d’habitatge protegits en diversos municipis catalans, la majoria en sòl públic i amb ajudes de les administracions que sumen més de 25 milions d’euros. El Sindicat de Llogateres ja va publicar un informe sobre el model de negoci de La Caixa amb l’habitatge protegit. Durant tot aquest temps, els llogaters han patit la imposició de clàusules abusives, el cobrament de sobrepreus il·lícits (com assegurances d’impagament, despeses comunitàries arbitràries i l’IBI), i una manca de manteniment generalitzada en els edificis i els habitatges. Progressivament, aquests habitatges han passat a mans d’InmoCriteria (empresa del grup La Caixa). A més, la qualificació de protecció d’aquests habitatges era només temporal, de manera que a mesura que s’han acostat les dates de desqualificació La Caixa ha deixat de renovar els contractes als llogaters, forçant-los a marxar de casa i demanant el seu desnonament.

Una d’aquestes promocions és a la Carretera de Riudaura i al Passatge Bernat Metge d’Olot, construïda l’any 2001 i actualment en fase concertada, en què La Caixa ja no té obligació legal de llogar els habitatges i està procedint a la seva privatització. Diversos veïns d’aquest bloc segueixen resistint davant els intents d’expulsió i s’han unit al Sindicat de Llogateres.

Actualment, els llogaters d’altres promocions d’aquestes característiques a Sitges, Sentmenat i Banyoles han iniciat una vaga de lloguers per reclamar això mateix que aquesta setmana aprova l’Ajuntament d’Olot: que s’aturin les expulsions i els pisos passin a mans públiques per ser protegits per sempre. Es tracta de 62 famílies, que porten dos mesos de vaga i han retingut ja més de 60.000 €.

La mateixa moció, impulsada pel Sindicat, ha estat aprovada ja amb unanimitat o àmplies majories als ajuntaments de Sitges, Sentmenat, Banyoles, Vilanova i la Geltrú, Mataró, Mollet del Vallès i Sant Feliu de Llobregat, i properament arribarà als plens de l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona.