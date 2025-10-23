Les doctorandes de la URV es mobilitzen per exigir el quart any de contracte predoctoral

El col·lectiu Doctorandes en Lluita de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha convocat per divendres 24 d’octubre, a les 13.15 h, una mobilització davant l’Auditori de la Diputació de Tarragona (carrer Pere Martell, 2), coincidint amb la inauguració del curs acadèmic 2025-2026 i amb la presència del director general d’Universitats.
L’acció s’emmarca en la campanya per defensar el quart any de contracte predoctoral, un dret reconegut per l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF) i per la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU). Tot i aquesta normativa, el col·lectiu denuncia que a les universitats catalanes, i en particular a la URV, les doctorandes amb contractes FI-Joan Oró i FI-SDUR —finançats per la Generalitat de Catalunya— es queden sense sou en l’últim tram de la tesi, un període clau per completar la investigació.
Segons Doctorandes en Lluita, aquesta situació genera precarietat, inseguretat laboral i una pèrdua de qualitat científica, ja que moltes investigadores es veuen obligades a treballar sense remuneració per acabar la tesi. “El Govern està incomplint el marc legal que garanteix quatre anys de contracte”, han afirmat des del col·lectiu, que exigeix al Departament de Recerca i Universitats que asseguri el quart any de contracte per a totes les doctorandes predoctorals FI i respecti plenament els drets laborals establerts a l’EPIF i la LOSU.
Amb aquesta mobilització, el col·lectiu busca donar visibilitat a una problemàtica que afecta el conjunt del sistema universitari i de recerca pública del país, i fa una crida als mitjans de comunicació i a la comunitat acadèmica a sumar-se a la defensa d’un model universitari digne, estable i amb garanties per al personal investigador en formació.