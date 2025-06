dignitat acadèmica

Doctorandes en Lluita de la Universitat Rovira i Virgili es concentren al Campus Catalunya

Ahir al matí en el marc del primer dia de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), el col·lectiu Doctorandes en Lluita de la Universitat Rovira i Virgili es van concentrat a les portes del Campus Catalunya per denunciar l'incompliment reiterat de la Generalitat de Catalunya respecte al 4t any de contracte FI (Joan Oró i SDUR). Una lluita per la dignitat acadèmica Amb pancartes amb els lemes "El 4t any és nostre” i “Doctorandes precaritzades, tesis inacabades”, les doctorandes van recordar que: ï La Llei Orgànica 2/2023 (LOSU) i el Reial Decret 103/2019 estableixen 4 anys de contracte predoctoral, però la Generalitat només en finança 3. ï La consellera Núria Montserrat va prometre en dues reunions (la darrera, el 7 de maig) que el 4t any seria una realitat, però ha trencat la seva paraula. "Ahir, mentre milers d'estudiants comencen el seu camí acadèmic, nosaltres recordem que sense condicions dignes per a les investigadores no hi ha futur per a la universitat pública", han afirmat les portaveus. Conseqüències de l'incompliment ï Per a les doctorandes: Obligades a acabar les tesis en atur, amb greus conseqüències emocionals i econòmiques. ï Per a la URV: Fuga de talent i pèrdua de competitivitat en projectes internacionals. ï Per a la societat: La recerca esdevé un privilegi elitista, allunyat de les necessitats socials. L’exigència principal El col·lectiu exigeix l’aplicació immediata del 4t any de contracte retroactiu (convocatòries 2022-2025). Les reunions amb el Rectorat Estan contentes amb la posició que ha adoptat l'equip rectoral. Confien que el posicionament públic de la universitat i el front comú serviran per pressionar la Generalitat i aconseguir el nostre propòsit.

Les portaveus van afirmar: “No acceptarem més excuses. El 4t any ens pertoca per llei, i lluitarem fins que la Generalitat el compleixi. La recerca digna no és un privilegi: és un dret”.