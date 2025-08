Preservar l'entorn

IAEDEN-Salvem l’Empordà lamenta que el nou pla de gestió del Cap de Creus sigui una oportunitat perduda

L’entitat ecologista critica que el PRUG aprovat pel Govern és un document de mínims, mancat de valentia política i amb escasses garanties de protecció efectiva de l’àmbit marí.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l’aprovació definitiva del Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural del Cap de Creus. Davant aquest fet, l’entitat ecologista IAEDEN-Salvem l’Empordà ha emès una valoració crítica , en què reconeix avenços parcials però lamenta que el pla no aprofiti l’oportunitat d’impulsar una gestió valenta i exemplar de la part marina del parc.

L’organització agraeix l’esforç dels tècnics responsables i del director del parc, i valora com un pas endavant que finalment s’hagi dotat l’àmbit marí d’una mínima cobertura legal. Tanmateix, considera que el PRUG aprovat respon a una lògica de mínims per evitar conflictes amb sectors econòmics privilegiats, i denuncia la manca de confiança en les propostes provinents del món científic i conservacionista.

Principals crítiques al document

Salvem l'Empordà assenyala tres grans debilitats del PRUG:

Manca de garanties d’aplicació, per l’absència d’un programa de vigilància clar i d’un règim sancionador eficaç. Desconnexió amb els compromisos climàtics, evitant abordar la descarbonització de la mobilitat com a mesura contra el canvi climàtic. Insuficiències en la protecció de la biodiversitat, amb mesures poc ambicioses que no s’alineen amb els objectius de les cimeres internacionals COP15 i COP16.

Propostes no incloses

L’entitat lamenta que el pla no hagi incorporat propostes clau per garantir una gestió ecològicament responsable, com ara:

Foment de la navegació amb embarcacions no motoritzades i silencioses.

Prohibició total de les motos nàutiques, amb excepcions només per a emergències.

Creació de zones de reserva marina estrictes, sense cap mena de pesca, amb una transició per a la pesca artesanal.

Regulació estricta de la pesca recreativa, amb pesca sense mort fora de les reserves naturals.

Prohibició de la caça submarina a tot el parc.

Control de la capacitat de càrrega de fondejos, embarcacions i activitats subaquàtiques.

Coordinació efectiva entre gestors del parc i cossos policials per garantir la vigilància.

Simplificació administrativa per evitar la burocratització i millorar l’eficiència de la gestió.

Revisió prevista d’aquí a quatre anys

El PRUG estableix que serà revisat i actualitzat al cap de quatre anys, un horitzó que IAEDEN considera clau per corregir les mancances actuals i avançar cap a una veritable gestió exemplar del Cap de Creus. “Serà l’evidència contrastada qui tornarà a marcar la direcció a seguir. I nosaltres hi estarem amatents, com sempre”, conclou el comunicat.