en defensa del territori

Ecologistes demanen al govern que no cedeixi a les pressions per retallar el PRUG de cap de Creus

Unes 27 entitats ecologistes han demanat al Govern que no cedeixi a les pressions per retallar el Pla Rector d'Usos i Gestió (PRUG) de cap de Creus. Es tracta de subsectors econòmics vinculats a la pesca, el submarinisme i la nàutica. Per evitar-ho, els ecologiestes han iniciat una campanya que s'allargarà fins a l'estiu, quan preveuen que el document surti a exposició pública. Els ecologistes consideren que ja es tracta d'un document de "mínims" i que rebaixar algunes de les propostes inicials, com han demanat alguns sectors durant la fase participativa, suposaria perdre "l'oportunitat" per protegir aquest espai, vint anys després que es creés.

Entre les peticions que fan els contraris a aquesta regulació, hi ha que “salti” el nivell de protecció de determinades espècies, les restriccions previstes en la navegació de les motos aquàtiques o la limitació prevista d’accés a les embarcacions de grans dimensions a les cales. Tampoc veuen bé, segons els ecologistes, que es vulgui “multiplicar per deu” la protecció de les reserves naturals parcials del parc. Una fita “històrica” per a les entitats en defensa de la natura.