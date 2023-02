Rebuig al Macro-parc eòlic marí entre Cap de Creus i el Cap de Begur

COMUNICAT DE PREMSA DE SOS COSTA BRAVA CONJUNTAMENT AMB IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ, SALVEM LA PLATJA DE PALS, FÒRUM L’ESCALA-EMPÚRIES I PLATAFORMA STOP MACRO PARC EÒLIC MARÍ,

DAVANT L’APROVACIÓ DEL POEM PER PART DEL CONSELL DE MINISTRES

Les ENTITATS SIGNANTS, davant la recent aprovació per part del Consell de Ministres del nou Pla d’Ordenació d’Espais Marins de l’Estat, que comporta la desprotecció de tota l’àrea marina del Golf de Roses entre Cap de Creus i el Cap de Begur, i que preveu la implantació d’un Macro-parc eòlic marí, en una superfície de 250Km2 amb una gravíssima afectació a tot el litoral, l’espai marí i l’espai terrestre empordanès, emeten el següent

COMUNICAT

Les ENTITATS SIGNANTS lamenten la manca d’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya en la defensa dels valors ambientals d’aquesta excepcional àrea marina, i l’abandonament de funcions que ha fet el Govern català en el tràmit d’informació pública i d’emissió d’informes en el procediment d’avaluació ambiental i d’aprovació del POEM.

En aquest sentit, Les ENTITATS SIGNANTS denuncien que nombrosos organismes públics de l’Administració de la Generalitat no s’han pronunciat i no han formulat cap mena d’al·legació. Fet que ha provocat que el POEM de l’Estat permeti la implantació del Macroparc eòlic a tot l’espai marí amb front al litoral empordanès. I fet que contrasta amb l’actuació del Govern Balear, que ha defensat el litoral de Ses Illes front a la previsió inicial del POEM de possibilitar-hi un macro-parc eòlic, i que contrasta també amb l’actuació dels Governs d’altres Comunitats Autònomes com Canàries o Andalusia que també han defensat el seu litoral.

Les ENTITATS SIGNANTS denuncien que la zona del Golf de Roses on s’ha aprovat ara la implantació del macro-parc eòlic marí, era fins la data, una àrea dotada d’especial protecció atesos els seus excepcionals valors naturals. Àrea que era incompatible amb la implantació de grans infraestructures energètiques, i que amb l’aprovació del nou POEM per part del Govern de l’Estat ha quedat totalment desprotegida.