Especulació

Clam davant el Parlament de les Illes contra la llei urbanitzadora de PP-Vox: "No és un govern, és una promotora"

Més de 500 persones s'han concentrat aquest dilluns a les 11 del matí davant el Parlament de les Illes Balears per mostrar el seu rebuig a la nova normativa urbanística impulsada pel Govern de PP i Vox. La modificació legislativa permetria construir en sòl rústic sense haver esgotat abans el sòl urbà o urbanitzable, fet que obriria la porta a una nova onada d’especulació urbanística en municipis com Palma i altres localitats de més de 20.000 habitants.

Durant la mobilització s’han corejat consignes contundents com «No és un govern, és una promotora», «Marga Prohens, especuladora» o «Qui estima la terra no la destrueix», en clara denúncia de les polítiques que impulsa el bloc conservador, acusat de posar els interessos del negoci immobiliari per sobre de la protecció del territori.

La portaveu del GOB Mallorca, Margalida Ramis, ha qualificat la proposta d'«una de les majors destrosses en termes territorials que s’han fet en la història», i ha advertit que la mesura «no té control ambiental i hipoteca el futur de Palma i de la resta de municipis en unes illes ja saturades». Ramis ha denunciat que el Govern està impulsant veritables «bombes urbanístiques».

Diversos col·lectius ecologistes i socials han donat suport a la mobilització i han fet una crida a aturar aquesta llei que consideren una agressió directa al territori i una nova concessió a l’especulació immobiliària.

Els punts més greus

• Construcció massiva en sòl rústic, inclosos espais agrícoles, forestals i protegits.

• 1.000.000 de noves places residencials potencials al conjunt de les Illes.

• Pressió extrema sobre els recursos naturals: aigua, energia, territori i biodiversitat.

• Amnistia de construccions il·legals a la Serra de Tramuntana, posant fi a una protecció històrica.

• Exclusió creixent de les rendes locals del mercat d’habitatge amb falsos 'preus limitats'.