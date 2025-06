Empordà Dempeus

Mobilització a Figueres en defensa del territori i contra l’especulació

La coordinadora Empordà Dempeus, formada fa tot just un mes, ha convocat una marxa massiva per frenar l’allau de macroprojectes urbanístics i energètics a la comarca

Gairebé un miler de persones es van mobilitzar aquest dissabte al matí a Figueres per denunciar la proliferació de projectes especulatius que posen en risc el territori, l’activitat agrícola i el paisatge de l’Alt i el Baix Empordà. Sota el lema “ni al mar, ni a la terra”, la mobilització va ser convocada per la nova coordinadora Empordà Dempeus, que agrupa una vintena d’entitats ecologistes, culturals i socials de la zona, amb el suport de deu ajuntaments i l’adhesió de més col·lectius en curs.

Els manifestants, organitzats en dues columnes que van recórrer els accessos nord i sud de Figueres, van confluir a la Rambla en una acció simbòlica que va comptar amb pancartes, cartells i consignes com “Renovables sí, però no així” i “El vostre progrés és la destrucció del territori”. La protesta va voler posar en evidència l’amenaça que suposen els macroprojectes urbanístics, logístics i energètics, sovint aprovats sense debat públic ni planificació, i sempre amb un impacte directe sobre sòl agrícola, recursos naturals i identitat paisatgística.

La portaveu Clara Julià va advertir que “cal plantar cara a l’especulació disfressada de progrés”, i va defensar una visió del territori que posi per davant els valors ecològics, socials i democràtics. Per la seva banda, Eduard de Ribot, també portaveu de la coordinadora, va remarcar que la unió de col·lectius ha estat clau per fer front “a un degoteig de projectes que surten com bolets i que individualment són difícils de combatre”.

Unió de Pagesos també va donar suport a la convocatòria, alertant que només en parcs fotovoltaics ja hi ha prop de 260 hectàrees agrícoles afectades, sense comptar altres plans com el Logis Empordà o la variant de Vilafant. El sindicalista Narcís Poch va insistir en la urgència d’una llei de protecció del sòl agrari per evitar la pèrdua irreversible de terres productives.

La jornada va cloure amb parlaments i actuacions musicals a la Rambla, on es va tornar a posar de manifest la necessitat d’una transició energètica justa, planificada i arrelada al territori. Empordà Dempeus va avançar que aquesta només és la primera de moltes accions que impulsaran per fer sentir la veu del territori i per aturar un model econòmic que respon als interessos de grans empreses i no pas als de la ciutadania.