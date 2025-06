contra el tutrisme Massiu

Milers de veïns surten als carrers de Barcelona, Palma i Eivissa contra la turistificació

La mobilització ha estat coordinada amb diferents ciutats del sud d'Europa. Els veïns de Formentera s'han sumat a la mobilització d'Eivissa

Aquest diumenge 15 de juny, milers de persones s’han mobilitzat arreu dels Països Catalans per denunciar els impactes del model turístic massiu i exigir un canvi estructural. Convocades per diverses plataformes com l’Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) a Barcelona, i col·lectius com Prou Eivissa, Banc del Temps de Formentera o la plataforma Menys Turisme, Més Vida a les Illes, les protestes han evidenciat el rebuig social creixent a la turistificació.

A Barcelona, més d'un miler veïns han recorregut el centre de la ciutat amb pistoles d’aigua i bengales de colors, passant pel passeig de Gràcia fins a botigues com Louis Vuitton, per denunciar la complicitat de grans marques amb la privatització de l’espai públic, com el cas del Park Güell. La manifestació ha volgut remarcar que “el turisme ens roba pa, sostre i futur”, tot denunciant la inacció institucional davant les demandes plantejades fa un any.

Mentrestant, a Palma, 30.000 veïns s’han aplegat a Palma sota el lema “Mallorca no es ven”, en una convocatòria promoguda per entitats socials i ecologistes. Les pancartes, les casserolades i els crits contra l’especulació immobiliària, la destrucció del territori i la precarització laboral han tornat a omplir el centre de la capital balear. Els manifestants han reclamat una moratòria turística, l’aturada dels grans projectes urbanístics i la fi de les promocions internacionals que perpetuen el model extractiu.

També a Eivissa i Formentera, a les 18.00 h s’hi han afegit protestes simultànies amb la participació de col·lectius veïnals, ecologistes i culturals. A Eivissa s’han sentit proclames com “Volem viure aquí!” i “Turisme, prou!”, posant el focus en la manca d’habitatge assequible, l’explotació laboral i la degradació ambiental. El veïnatge de Formentera que s'ha mobilitzat a Eivssa, amb el suport del Banc del Temps i altres entitats, s’ha assenyalat l’impacte brutal del turisme sobre els recursos naturals i la impossibilitat de desenvolupar projectes de vida dignes a l’illa.

Daniel Pardo, de l’ABDT, ha remarcat que aquestes mobilitzacions no són contra els turistes com a individus, sinó contra el “monocultiu turístic” que destrueix barris, ecosistemes i condicions de vida. “No volem una regulació cosmètica: volem decreixement real i sobirania popular sobre el territori”, ha afirmat.

Les mobilitzacions d’avui connecten Barcelona, les Illes i altres territoris del sud d’Europa (com Lisboa, Nàpols, Granada o els Pirineus) en un crit compartit: posar límits al turisme de masses i construir alternatives viables i justes. El clam és clar: la vida no pot quedar supeditada al negoci turístic.

Cal recordar, que dies abans de la DANA al País Valencià (24 d'octubre de 2024) desenes de milers de veïns es van manifest pels carrers de la ciutat de València sota el lema València NO està en venda.

