Lluita institucional

La CUP Tarragona denuncia la persecució del PSC contra un “alertador” de corrupció

La CUP de Tarragona assegura que l’intent de fer fora el Gerent de Tarragona Ràdio no és res més que una maniobra per venjar-se de qui va denunciar les irregularitats associades a l’anterior gerent sota el govern del PSC.

Afirmar que l’emissora no va estar activa durant l’apagada del 28 d’abril és una excusa barroera per intentar sortejar la situació d’informant en la que es troba l’actual gerent, a l’empara la llei 2/2023 “reguladora de la protecció de persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció”. En aquest sentit, les darreres informacions publicades demostrarien que el PLASEQTA no es va arribar a activant mai, demostrant que Tarragona Ràdio no va inclumplir cap protocol.

Amb aquesta jugada, el PSC de Viñuales demostra que ha heretat les mateixes formes que el seu predecessor, Josep Félix Ballesteros, d’atacar i venjar-se d’aquelles persones que denunciaven casos de presumpta corrupció, com va ser el cas de la nostra companya Laia Estrada, quan era regidora de la CUP, juntament amb Jordi Martí, a l’Ajuntament de Tarragona. A diferència de llavors, però, ara el PSC no només compta amb la dreta espanyolista per a dur a terme la seva vendetta, sinó que també gaudeix del suport dels Comuns, que s’han sumat a una operació que posa en qüestió la bona feina de tot l’equip de la ràdio municipal.

Finalment, la CUP de Tarragona destaca que la presidenta de la ràdio, la senyora Sandra Ramos, i el consell d’administració haurien de preocupar-se de garantir que Tarragona Ràdio tingui els recursos necessaris per poder funcionar amb totes les garanties en qualsevol tipus d’emergència en comptes de destinar esforços a atacar a una persona protegida per l’oficina antifrau.