lluita institucional

L’STEI demana la compareixença del conseller Vera perquè expliqui l’Acord entre el Partit Popular i Vox

Dia 30 de maig es va presentar l’”Acuerdo entre el Grupo Parlamentario Vox y el Grupo Parlamentario Popular”. En un dels seus apartats, titulat “Bilingüismo y educación”, conté un seguit de mesures molt regressives per la llengua catalana en l’ensenyament.

Aquestes propostes suposen, a més, una alteració del model lingüístic educatiu de les Illes Balears amb la modificació dels projectes lingüístics dels centres, i contradiuen la normativa vigent com la Llei de normalització, el Decret de mínims i la Llei d’educació de les Illes Balears.

L’Acord és un atac sense precedents a un dels espais en què el català té encara una bona presència com és l’àmbit escolar i l’únic mitjà, per a molts alumnes, d’accés al coneixement de la llengua pròpia. Una vegada més, el Partit Popular ha cedit al xantatge de Vox i la llengua catalana és moneda de canvi per a l’aprovació dels Pressuposts de 2025. En aquest sentit, hi ha línies vermelles que el sindicat no permetrà que es travessin.

Per aquest motiu, l’STEI reclama la compareixença urgent del conseller d’Educació i Universitats Antoni Vera en la Mesa sectorial d’educació, per retre comptes i donar explicacions de totes les mesures acordades entre el Partit Popular i Vox.