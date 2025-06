Català a l'escola

Indignació a Olocau del Rei (els Ports) ja que deixaria d’oferir l’educació en valencià

Tot i que el 100% de la primària va votar valencià. Cal tenir en compte que aquest municipi es històricament castellanoparlant, però assegura el seu alcalde que "Estem integrats absolutament en aquesta comarca"

En unes declaracions a Comarques del Nord, L’alcalde d’Olocau, Sergio Guillén, ha sigut contundent en denunciar la situació: “Este municipi es històricament castellanoparlant. Estem integrats absolutament en aquesta comarca. El 100% de la primària va votar valencià. La gent va fer ús del sentit comú, i va demanar la línia en valencià com la tenim fins ara. Van a l’institut en valencià i després a la universitat, i no volem estar per darrere del que tenen altres pobles. No volem que ens tanquen portes, ni perdre oportunitats per a les nostres filles i fills”.

La publicació també recull les de claracions del diputat Ernest Blanch, que conjuntament amb Lorenz ha registrat una bateria de preguntes parlamentàries i una proposició no de llei, ha sigut clar: “La pregunta és: per què? Per què es vol vulnerar la voluntat de les famílies? Per què imposar allò que no volen? Per què canviar el que ha funcionat bé? L’única resposta és el sectarisme. I així no es pot funcionar en esta comarca.”